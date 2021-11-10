(حماس): المقاومة وعلى رأسها القسام جاهزة لمواجهة الاحتلال عسكرياً وأمنياً

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة ، على أتم الجهوزية لمواجهة الاحتلال عسكرياً وأمنياً.جاء ذلك في تصريحات لعبد اللطيف القانوع، لناطق باسم حركة حماس، بمناسبة الذكرى الثالثة لعمية (حد السيف)، لافتا إلى أن هذه العملية بددت وهم المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وكسرت شوكة الاحتلال في قطاع غزة.وقال القانوع: "العملية أحدثت هزة داخل كيان الاحتلال وأدت الى استقالة ليبرمان وانسحابه من الإتلاف الحكومي"، مضيفا: "المقاومة راكمت قوتها بعد عملية حد السيف وبات لديها قدرات أمنية وعسكرية وخبرة واسعة لمواجهة الاحتلال الصهيوني وأساليبه في محاولات اختراق المقاومة الفلسطينية أمنياً".وفي السياق، أكد الناطق باسم حركة حماس، أن المعركة الأمنية بين المقاومة والاحتلال لا زالت مستمرة، وكما انتصرت المقاومة عسكريا على الاحتلال فإنها تنتصر عليه أمنياً، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ما فشل به الاحتلال في البعد العسكري والميداني، لا يمكن أن ينجح به في البعد الأمني.