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السيسي يعلن دعم مصر لبناء سد ضخم بدولة إفريقية ويوجه رسالة بشأن سد النهضة

السيسي يعلن دعم مصر لبناء سد ضخم بدولة إفريقية ويوجه رسالة بشأن سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم بلاده للنجاح الذي حققته الشركات المصرية على أرض تنزانيا، لتنفيذ مشروع سد جوليوس نيريري.

وأضاف الرئيس المصري خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع رئيسة تنزانيا، أن مشروع سد جوليوس نيريري، سيحقق آمال وتطلعات الشعب التنزاني، كما يساهم في استغلال دول حوض النيل لمواردها المائية بشكل مثالي، بما لا يؤثر على الدول الأخرى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع: "أكدت ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة استنادا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، بعيدا عن أي نهج أحادي يسعى لفرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب، وأكدت رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والحياة لجميع شعوب نهر النيل".

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