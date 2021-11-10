إسرائيل: استمرار انحسار جائحة (كورونا)

وتوفي شخص واحد من مضاعفات الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات منذ ظهور الجائحة في إسرائيل إلى 8,130، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



هذه وقالت مديرة وحدة مكافحة الأمراض المعدية في مستشفى شيبا في تل هشومير، غاليا راهف، إنها تؤيد إعطاء لقاح (كورونا) للأطفال، موضحة أن التطعيم آمن وناجع.





وأضافت أن الهدف هو منع الإصابات الخطيرة بالفيروس فضلا عن أنه يجب الاستعداد لاحتمال ظهور سلالات جديدة لفيروس (كورونا).

وتناقش لجنة الخبراء التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، في هذه الأثناء مسألة تطعيم الأطفال من سن الـ 5 إلى الـ-11، ويُعتقد أن اللجنة ستصدر توصياتها اليوم والتي ستكون لصالح إجراء عملية التطعيم.