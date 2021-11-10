عاجل

  • (حماس): المقاومة وعلى رأسها القسام جاهزة لمواجهة الاحتلال عسكرياً وأمنياً

دولي

إسرائيل: استمرار انحسار جائحة (كورونا)

إسرائيل: استمرار انحسار جائحة (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رُصدت في إسرائيل أمس الثلاثاء، 458 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما انخفض عدد المرضى بحالة خطيرة إلى 156 بينهم 103 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي. 

وتوفي شخص واحد من مضاعفات الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات منذ ظهور الجائحة في إسرائيل إلى 8,130، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتناقش لجنة الخبراء التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، في هذه الأثناء مسألة تطعيم الأطفال من سن الـ 5 إلى الـ-11، ويُعتقد أن اللجنة ستصدر توصياتها اليوم والتي ستكون لصالح إجراء عملية التطعيم.

هذه وقالت مديرة وحدة مكافحة الأمراض المعدية في مستشفى شيبا في تل هشومير، غاليا راهف، إنها تؤيد إعطاء لقاح (كورونا) للأطفال، موضحة أن التطعيم آمن وناجع. 

وأضافت أن الهدف هو منع الإصابات الخطيرة بالفيروس فضلا عن أنه يجب الاستعداد لاحتمال ظهور سلالات جديدة لفيروس (كورونا). 

أخبار ذات صلة

شاهد: ناقلات جند مدرعة تابعة لجيش الاحتلال تدخل مدينة أم الفحم

شاهد: ناقلات جند مدرعة تابعة لجيش الاحتلال تدخل مدينة أم الفحم

ألمانيا: ارتفاع قياسي في أعداد الإصابات اليومية بـ(كورونا)

ألمانيا: ارتفاع قياسي في أعداد الإصابات اليومية بـ(كورونا)

ماكرون: ستبني مفاعلات نووية جديدة لتقليل الاعتماد على الطاقة الأجنبية

ماكرون: ستبني مفاعلات نووية جديدة لتقليل الاعتماد على الطاقة الأجنبية

(يديعوت): انخفاض في سرقة الأسلحة من الجيش الإسرائيلي

(يديعوت): انخفاض في سرقة الأسلحة من الجيش الإسرائيلي

روسيا تعلن رصد طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

روسيا تعلن رصد طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

الجيش الإسرائيلي يكثف البحث عن جندي اختفت آثاره أمس

الجيش الإسرائيلي يكثف البحث عن جندي اختفت آثاره أمس

تركيا: نجاة 21 شخصاً من انهيار مبنى شرق البلاد

تركيا: نجاة 21 شخصاً من انهيار مبنى شرق البلاد

زيارة مرتقبة لوالي العهد البريطاني وزوجته إلى مصر

زيارة مرتقبة لوالي العهد البريطاني وزوجته إلى مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبوهولي يدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة جرائم الاحتلال

أبوهولي يدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة جرائم الاحتلال

وقفة وتسليم مذكرة تطالب الأمم المتحدة بحماية المجتمع المدني الفلسطيني من اجراءات الاحتلال

وقفة وتسليم مذكرة تطالب الأمم المتحدة بحماية المجتمع المدني الفلسطيني من اجراءات الاحتلال

فتح في ذكرى ياسر عرفات: سنبقى على عهده بالنضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

فتح في ذكرى ياسر عرفات: سنبقى على عهده بالنضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

عباس زكي: آن الآوان لتطبيق قرارات حركة (فتح) والمنظمة

عباس زكي: آن الآوان لتطبيق قرارات حركة (فتح) والمنظمة

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج الشهيد ياسر عرفات

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج الشهيد ياسر عرفات

زكارنة: احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد كمال أبو وعر يدل على نازيّة منظومة الاحتلال

زكارنة: احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد كمال أبو وعر يدل على نازيّة منظومة الاحتلال

الكتلة تحمل أجهزة السلطة المسؤولية عن حالة الفلتان في جامعة القدس

الكتلة تحمل أجهزة السلطة المسؤولية عن حالة الفلتان في جامعة القدس

المصري: مؤسسات وأفراد ترفض مشاركة الاحتلال في فعاليات حول العالم بسبب ممارساته العنصرية

المصري: مؤسسات وأفراد ترفض مشاركة الاحتلال في فعاليات حول العالم بسبب ممارساته العنصرية

منوعات

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

درة تنعي جدتها برسالة مؤثرة

درة تنعي جدتها برسالة مؤثرة

نقابة الممثلين تكشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

نقابة الممثلين تكشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

حسن شاكوش يرد على قرار إيقافه النهائي عن الغناء

حسن شاكوش يرد على قرار إيقافه النهائي عن الغناء

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء بشكل نهائي بأمر من هاني شاكر

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء بشكل نهائي بأمر من هاني شاكر

وفاة الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 84 عاما

وفاة الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 84 عاما

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

عربي

السيسي يعلن دعم مصر لبناء سد ضخم بدولة إفريقية ويوجه رسالة بشأن سد النهضة

السيسي يعلن دعم مصر لبناء سد ضخم بدولة إفريقية ويوجه رسالة بشأن سد النهضة

ملك الأردن يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في قصر الحسينية

ملك الأردن يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في قصر الحسينية

منظمة العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن عشرة مصريين

منظمة العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن عشرة مصريين

سفيرا لبنان في السعودية والبحرين: التأخر بحل الأزمة سيصعب ترميم العلاقات

سفيرا لبنان في السعودية والبحرين: التأخر بحل الأزمة سيصعب ترميم العلاقات