شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: بحثنا كافة الاعتراضات البالغ عددها 61 على القوائم والمرشحين

لجنة الانتخابات: بحثنا كافة الاعتراضات البالغ عددها 61 على القوائم والمرشحين
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، اجتماعاً في المقر العام بمدينة البيرة وعبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس" مع أعضائها في قطاع غزة، للنظر في الاعتراضات المقدمة إليها بخصوص القوائم والمرشحين للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية.

وبحثت اللجنة كل الاعتراضات التي قُدمت خلال فترة نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين والبالغ عددها 61 اعتراضاً، واطلعت على الوثائق المقدمة من المعترضين والمعترض عليهم بشكل تفصيلي، واتخذت قرارها بقبول اعتراضين اثنين، ورد 59 اعتراض.

وستقوم اللجنة بإبلاغ أصحاب العلاقة رسمياً بقراراتها، علماً أنه يحق لهم تقديم استئناف على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام.

يذكر أنه سيتم نشر الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين يوم 27 تشرين ثاني الجاري تزامناً مع موعد انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

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