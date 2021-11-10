منظمة العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن عشرة مصريين

دعت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية للإفراج الفوري عن عشرة رجال مصريين نوبيين محتجزين منذ 16 شهراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.



وأشارت المنظمة إلى أنه تم اعتقالهم على خلفية تنظيمهم لتجمع إحياء ذكرى حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر.



وقالت لين معلوف، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "مهزلة السلطات السعودية احتجزت هؤلاء الرجال النوبيين المصريين لمدة 16 شهرًا تقريبًا، وتحاكمهم الآن لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، ومحاولتهم تنظيم حدث مجتمعي".



وأضافت معلوف: "هؤلاء الرجال مقيمون منذ فترة طويلة في السعودية، ويقيمون فعاليات لإحياء الذكرى كل عام دون عواقب ما كان ينبغي أبداً أن يتم اعتقالهم في المقام الأول، ويجب إطلاق سراحهم على الفور".



وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان قال في بيان سابق: "إن القضية تعود إلى 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حين قررت الجمعية النوبية في الرياض، عقد ندوة بمناسبة حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر".







رام الله - دنيا الوطن