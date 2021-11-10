دولي

ألمانيا: ارتفاع قياسي في أعداد الإصابات اليومية بـ(كورونا)

ألمانيا: ارتفاع قياسي في أعداد الإصابات اليومية بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ألمانيا عن ارتفاع قياسي بأعداد الإصابات اليومية بـ(كورونا)، وطالب أحد كبار علماء الفيروسات بالبلاد بفرض إغلاق آخر ما لم يتم تسريع عملية التطعيم.

وسجل معهد (روبرت كوخ) رقما قياسيا بلغ 39676 اليوم الأربعاء، حالة مقارنة بالرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله يوم الجمعة، والذي بلغ 37120 حالة جديدة، وفق (روسيا اليوم).

وقال المعهد: "إن معدل الإصابات في ألمانيا ارتفع إلى 232.1 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية".

وفي سياق متصل، قال كريستيان دروستن، رئيس قسم علم الفيروسات في مستشفى شاريتيه في برلين، بشأن الوضع في العديد من وحدات العناية المركزة بالمستشفيات في جميع أنحاء البلاد: "لدينا حالة طوارئ حقيقية في الوقت الراهن علينا القيام بشيء ما الآن".


أخبار ذات صلة

إسرائيل: استمرار انحسار جائحة (كورونا)

إسرائيل: استمرار انحسار جائحة (كورونا)

ماكرون: ستبني مفاعلات نووية جديدة لتقليل الاعتماد على الطاقة الأجنبية

ماكرون: ستبني مفاعلات نووية جديدة لتقليل الاعتماد على الطاقة الأجنبية

(يديعوت): انخفاض في سرقة الأسلحة من الجيش الإسرائيلي

(يديعوت): انخفاض في سرقة الأسلحة من الجيش الإسرائيلي

روسيا تعلن رصد طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

روسيا تعلن رصد طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

الجيش الإسرائيلي يكثف البحث عن جندي اختفت آثاره أمس

الجيش الإسرائيلي يكثف البحث عن جندي اختفت آثاره أمس

تركيا: نجاة 21 شخصاً من انهيار مبنى شرق البلاد

تركيا: نجاة 21 شخصاً من انهيار مبنى شرق البلاد

زيارة مرتقبة لوالي العهد البريطاني وزوجته إلى مصر

زيارة مرتقبة لوالي العهد البريطاني وزوجته إلى مصر

موسكو تعلن عن تطوير عقار جديد لفيروس (كورونا)

موسكو تعلن عن تطوير عقار جديد لفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبوهولي يدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة جرائم الاحتلال

أبوهولي يدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة جرائم الاحتلال

وقفة وتسليم مذكرة تطالب الأمم المتحدة بحماية المجتمع المدني الفلسطيني من اجراءات الاحتلال

وقفة وتسليم مذكرة تطالب الأمم المتحدة بحماية المجتمع المدني الفلسطيني من اجراءات الاحتلال

فتح في ذكرى ياسر عرفات: سنبقى على عهده بالنضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

فتح في ذكرى ياسر عرفات: سنبقى على عهده بالنضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

عباس زكي: آن الآوان لتطبيق قرارات حركة (فتح) والمنظمة

عباس زكي: آن الآوان لتطبيق قرارات حركة (فتح) والمنظمة

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج الشهيد ياسر عرفات

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج الشهيد ياسر عرفات

زكارنة: احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد كمال أبو وعر يدل على نازيّة منظومة الاحتلال

زكارنة: احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد كمال أبو وعر يدل على نازيّة منظومة الاحتلال

الكتلة تحمل أجهزة السلطة المسؤولية عن حالة الفلتان في جامعة القدس

الكتلة تحمل أجهزة السلطة المسؤولية عن حالة الفلتان في جامعة القدس

المصري: مؤسسات وأفراد ترفض مشاركة الاحتلال في فعاليات حول العالم بسبب ممارساته العنصرية

المصري: مؤسسات وأفراد ترفض مشاركة الاحتلال في فعاليات حول العالم بسبب ممارساته العنصرية

منوعات

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

درة تنعي جدتها برسالة مؤثرة

درة تنعي جدتها برسالة مؤثرة

نقابة الممثلين تكشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

نقابة الممثلين تكشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

حسن شاكوش يرد على قرار إيقافه النهائي عن الغناء

حسن شاكوش يرد على قرار إيقافه النهائي عن الغناء

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء بشكل نهائي بأمر من هاني شاكر

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء بشكل نهائي بأمر من هاني شاكر

وفاة الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 84 عاما

وفاة الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 84 عاما

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

عربي

منظمة العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن عشرة مصريين

منظمة العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن عشرة مصريين

سفيرا لبنان في السعودية والبحرين: التأخر بحل الأزمة سيصعب ترميم العلاقات

سفيرا لبنان في السعودية والبحرين: التأخر بحل الأزمة سيصعب ترميم العلاقات

الإمارات تعلن عن هدف زيارة وزير خارجيتها إلى دمشق ولقائه بالأسد

الإمارات تعلن عن هدف زيارة وزير خارجيتها إلى دمشق ولقائه بالأسد

أمير قطر يوجه رسالة إلى العاهل السعودي

أمير قطر يوجه رسالة إلى العاهل السعودي