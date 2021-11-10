ألمانيا: ارتفاع قياسي في أعداد الإصابات اليومية بـ(كورونا)

كريستيان دروستن،





رام الله - دنيا الوطنكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ألمانيا عن ارتفاع قياسي بأعداد الإصابات اليومية بـ(كورونا)، وطالب أحد كبار علماء الفيروسات بالبلاد بفرض إغلاق آخر ما لم يتم تسريع عملية التطعيم.وسجل معهد (روبرت كوخ) رقما قياسيا بلغ 39676 اليوم الأربعاء، حالة مقارنة بالرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله يوم الجمعة، والذي بلغ 37120 حالة جديدة، وفق (روسيا اليوم).وقال المعهد: "إن معدل الإصابات في ألمانيا ارتفع إلى 232.1 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية".وفي سياق متصل، قالرئيس قسم علم الفيروسات في مستشفى شاريتيه في برلين، بشأن الوضع في العديد من وحدات العناية المركزة بالمستشفيات في جميع أنحاء البلاد: "لدينا حالة طوارئ حقيقية في الوقت الراهن علينا القيام بشيء ما الآن".