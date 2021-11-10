شؤون فلسطينية

وقفة وتسليم مذكرة تطالب الأمم المتحدة بحماية المجتمع المدني الفلسطيني من اجراءات الاحتلال

وقفة وتسليم مذكرة تطالب الأمم المتحدة بحماية المجتمع المدني الفلسطيني من اجراءات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
سلم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني قبل ظهر اليوم الاربعاء مذكرة موجهة للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش تطالبه بالتدخل الفوري، والقيام بخطوات جدية واضحة لحماية المجتمع المدني الفلسطيني مع تصاعد الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق المؤسسات الاهلية بعد استهداف ستة مؤسسات اهلية مدنية، وتصنيفها تحت "الارهاب".

و أكدت المذكرة على رفضها لكل الاجراءات الصادرة عن الاحتلال، واهمية الضغط الدولي لاجبارها على التراجع عنها، اضافة على اهمية محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، وانتهاكاتها المتواصلة في الاراضي الفلسطينية.

و أشار حلمي الاعرج عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في كلمته إلى أهمية الرسائل التي يحملها الاعتصام اليوم امام الامم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذات الوقت، وضرورة تحمل مسؤوليتها في وقف التعديات على القانون الدولي، ومنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته ضد المؤسسات الاهلية، والمجتمع المدني الفلسطيني برمته مشيرا الى التحركات التي تجري على اكثر من صعيد لشرح، وفضح مسعى الاحتلال من خلال هذا القرار الخطير بحق العمل الاهلي الفلسطيني مؤكدا انه لن ينجح في كبح جماح المؤسسات ومواصلة عملها.

و أكد الدكتور مصطفى البرغوثي في كلمته على أهمية تظافر الجهود على كل المستويات لمواجهة هذه الهجمة الاسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني، ومحاولة تشويه صورة المؤسسات الاهلية والجمعيات الفلسطينية التي تقدم خدماتها لجمهور واسع في كافة المناطق في الضفة الغربية قطاع غزة عبر قطاعات تنموية وحقوقية عديدة، وهي تتعرض لحملة شرسة على كل المستويات من قبل المؤسسات الداعمة للاحتلال بهدف تجفيف مصادر تمويلها، ووقف عملها مطالبا بتحرك فوري من الامين العام للامم المتحدة، والمؤسسات الدولية، والعمل من اجل استمرار دعم هذه المؤسسات وعدم الاستجابة لما تروج له حكومة الاحتلال من اكاذيب.

وجرى تسليم المذكرة لمايك بويكو مدير مكتب منسق عملية السلام في رام الله  من اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات وممثلين عن القوى السياسية، والنقابات المهنية والشعبية، والمجتمع المدني الفلسطيني.

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