عربي

سفيرا لبنان في السعودية والبحرين: التأخر بحل الأزمة سيصعب ترميم العلاقات

سفيرا لبنان في السعودية والبحرين: التأخر بحل الأزمة سيصعب ترميم العلاقات
رام الله - دنيا الوطن
أعرب سفيرا لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، ومملكة البحرين ميلاد نمور، عن تخوفهما من تفاقم تداعيات الأزمة مع دول الخليج.

وإثر زيارة قاما بها لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عبر كل من كبارة ونمور "عن تخوفهما من تفاقم تداعيات الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالا: "إن كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي الى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات واعادتها الى ما كانت عليه سابقا".

ونقل السفيران الى رئيس الحكومة "تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الأخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته".

من جهته، جدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي " تأكيد موقفه بأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية".

أخبار ذات صلة

منظمة العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن عشرة مصريين

منظمة العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن عشرة مصريين

الأردن يبحث مع نظيره الإماراتي تطوير العلاقات بين البلدين

الأردن يبحث مع نظيره الإماراتي تطوير العلاقات بين البلدين

الإمارات تعلن عن هدف زيارة وزير خارجيتها إلى دمشق ولقائه بالأسد

الإمارات تعلن عن هدف زيارة وزير خارجيتها إلى دمشق ولقائه بالأسد

أمير قطر يوجه رسالة إلى العاهل السعودي

أمير قطر يوجه رسالة إلى العاهل السعودي

الجزائر تعلن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزل في العاصمة

الجزائر تعلن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزل في العاصمة

لأول مرة.. المغرب يطلق خطًا جويًا مباشرًا مع إسرائيل

لأول مرة.. المغرب يطلق خطًا جويًا مباشرًا مع إسرائيل

ماذا علق قرقاش على زيارة ابن زايد لسوريا

ماذا علق قرقاش على زيارة ابن زايد لسوريا

ولي العهد الأردني يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين الأردن ومصر

ولي العهد الأردني يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين الأردن ومصر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبوهولي يدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة جرائم الاحتلال

أبوهولي يدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة جرائم الاحتلال

وقفة وتسليم مذكرة تطالب الأمم المتحدة بحماية المجتمع المدني الفلسطيني من اجراءات الاحتلال

وقفة وتسليم مذكرة تطالب الأمم المتحدة بحماية المجتمع المدني الفلسطيني من اجراءات الاحتلال

فتح في ذكرى ياسر عرفات: سنبقى على عهده بالنضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

فتح في ذكرى ياسر عرفات: سنبقى على عهده بالنضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

عباس زكي: آن الآوان لتطبيق قرارات حركة (فتح) والمنظمة

عباس زكي: آن الآوان لتطبيق قرارات حركة (فتح) والمنظمة

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج الشهيد ياسر عرفات

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج الشهيد ياسر عرفات

زكارنة: احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد كمال أبو وعر يدل على نازيّة منظومة الاحتلال

زكارنة: احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد كمال أبو وعر يدل على نازيّة منظومة الاحتلال

الكتلة تحمل أجهزة السلطة المسؤولية عن حالة الفلتان في جامعة القدس

الكتلة تحمل أجهزة السلطة المسؤولية عن حالة الفلتان في جامعة القدس

المصري: مؤسسات وأفراد ترفض مشاركة الاحتلال في فعاليات حول العالم بسبب ممارساته العنصرية

المصري: مؤسسات وأفراد ترفض مشاركة الاحتلال في فعاليات حول العالم بسبب ممارساته العنصرية

منوعات

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

درة تنعي جدتها برسالة مؤثرة

درة تنعي جدتها برسالة مؤثرة

نقابة الممثلين تكشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

نقابة الممثلين تكشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

حسن شاكوش يرد على قرار إيقافه النهائي عن الغناء

حسن شاكوش يرد على قرار إيقافه النهائي عن الغناء

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء بشكل نهائي بأمر من هاني شاكر

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء بشكل نهائي بأمر من هاني شاكر

وفاة الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 84 عاما

وفاة الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 84 عاما

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

عربي

منظمة العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن عشرة مصريين

منظمة العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن عشرة مصريين

سفيرا لبنان في السعودية والبحرين: التأخر بحل الأزمة سيصعب ترميم العلاقات

سفيرا لبنان في السعودية والبحرين: التأخر بحل الأزمة سيصعب ترميم العلاقات

الإمارات تعلن عن هدف زيارة وزير خارجيتها إلى دمشق ولقائه بالأسد

الإمارات تعلن عن هدف زيارة وزير خارجيتها إلى دمشق ولقائه بالأسد

أمير قطر يوجه رسالة إلى العاهل السعودي

أمير قطر يوجه رسالة إلى العاهل السعودي