عاجل

  • الخارجية الفلسطينية تنفي خبر وفاة ثلاث طالبات مقدسيات في حادث سير بأوكرانيا

شؤون فلسطينية

(يسرائيل هيوم): الفارق بين الجناحين الفلسطيني والإسرائيلي في اكسبو كشف كذب الحكومة الإسرائيلية

(يسرائيل هيوم): الفارق بين الجناحين الفلسطيني والإسرائيلي في اكسبو كشف كذب الحكومة الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: "إن الفارق بين الجناحين الفلسطيني والإسرائيلي، في معرض اكسبو الدولي 2020 في دبي، كشف كذب ونفاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وأجرت الصحيفة في تقريرها مقارنة بين الجناح الفلسطيني والجناح الإسرائيلي في معرض اكسبو، وقالت: "مع انتهاء الجولة الافتراضية في ازقة البلدة القديمة من القدس يظهر المسجد الأقصى بكامل مجده، وفي الخلفية يبدو خط التلال اغوستا فيكتوريا وجبل المشارف، وعبارة ترحيب كتب فيها، "اهلا بكم في الجناح الفلسطيني في معرض اكسبو دبي".

وأضافت: "أما عند الدخول للجناح الإسرائيلي، فتظهر كلمة إسرائيل بألوان متنوعة من قوس قزح، وعنوان الى الغد الذي تقدمه في الفيلم الرسمي لوسي أيوب، وهي فتاة لأب مسيحي وام یهودية تفاخرت في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" بأنها لا تستسلم للاحتلال".

وخلصت الصحيفة إلى أن الجناح الإسرائيلي ركز على حاضر عالي التقنية ملون متنوع، بينما سعى الجناح الفلسطيني الى ابراز الانتماء التاريخي الإسلامي للقدس والمسجد الأقصى، الذي يقف في قلب الهوية الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها قبل حوالي قرن من الزمان، وتخلى الجناح الإسرائيلي مقدما عن كل جانب قومي وتاريخي".

أخبار ذات صلة

الخارجية الفلسطينية: ننفي خبر وفاة ثلاث طالبات مقدسيات بحادث سير بأوكرانيا

الخارجية الفلسطينية: ننفي خبر وفاة ثلاث طالبات مقدسيات بحادث سير بأوكرانيا

فتح في ذكرى ياسر عرفات: سنبقى على عهده بالنضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

فتح في ذكرى ياسر عرفات: سنبقى على عهده بالنضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

ضابط بجيش الاحتلال يحدد شكل المعركة المقبلة مع غزة ولبنان

ضابط بجيش الاحتلال يحدد شكل المعركة المقبلة مع غزة ولبنان

اشتية: إسرائيل تجر المنطقة لوضع خطير بانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان

اشتية: إسرائيل تجر المنطقة لوضع خطير بانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان

عباس زكي: آن الآوان لتطبيق قرارات حركة (فتح) والمنظمة

عباس زكي: آن الآوان لتطبيق قرارات حركة (فتح) والمنظمة

المالية بغزة تعلن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم

المالية بغزة تعلن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج الشهيد ياسر عرفات

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج الشهيد ياسر عرفات

زكارنة: احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد كمال أبو وعر يدل على نازيّة منظومة الاحتلال

زكارنة: احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد كمال أبو وعر يدل على نازيّة منظومة الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتح في ذكرى ياسر عرفات: سنبقى على عهده بالنضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

فتح في ذكرى ياسر عرفات: سنبقى على عهده بالنضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

عباس زكي: آن الآوان لتطبيق قرارات حركة (فتح) والمنظمة

عباس زكي: آن الآوان لتطبيق قرارات حركة (فتح) والمنظمة

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج الشهيد ياسر عرفات

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج الشهيد ياسر عرفات

زكارنة: احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد كمال أبو وعر يدل على نازيّة منظومة الاحتلال

زكارنة: احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد كمال أبو وعر يدل على نازيّة منظومة الاحتلال

الكتلة تحمل أجهزة السلطة المسؤولية عن حالة الفلتان في جامعة القدس

الكتلة تحمل أجهزة السلطة المسؤولية عن حالة الفلتان في جامعة القدس

المصري: مؤسسات وأفراد ترفض مشاركة الاحتلال في فعاليات حول العالم بسبب ممارساته العنصرية

المصري: مؤسسات وأفراد ترفض مشاركة الاحتلال في فعاليات حول العالم بسبب ممارساته العنصرية

المجلس الوطني: &#34;أبو عمار&#34; قاد ثورة شعبية بكل قوة وحافظ على الوحدة الوطنية

المجلس الوطني: "أبو عمار" قاد ثورة شعبية بكل قوة وحافظ على الوحدة الوطنية

اتفاق فلسطيني تشيكي على تطوير علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين

اتفاق فلسطيني تشيكي على تطوير علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين

منوعات

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

درة تنعي جدتها برسالة مؤثرة

درة تنعي جدتها برسالة مؤثرة

نقابة الممثلين تكشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

نقابة الممثلين تكشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

حسن شاكوش يرد على قرار إيقافه النهائي عن الغناء

حسن شاكوش يرد على قرار إيقافه النهائي عن الغناء

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء بشكل نهائي بأمر من هاني شاكر

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء بشكل نهائي بأمر من هاني شاكر

وفاة الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 84 عاما

وفاة الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 84 عاما

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

عربي

سفيرا لبنان في السعودية والبحرين: التأخر بحل الأزمة سيصعب ترميم العلاقات

سفيرا لبنان في السعودية والبحرين: التأخر بحل الأزمة سيصعب ترميم العلاقات

الإمارات تعلن عن هدف زيارة وزير خارجيتها إلى دمشق ولقائه بالأسد

الإمارات تعلن عن هدف زيارة وزير خارجيتها إلى دمشق ولقائه بالأسد

أمير قطر يوجه رسالة إلى العاهل السعودي

أمير قطر يوجه رسالة إلى العاهل السعودي

الجزائر تعلن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزل في العاصمة

الجزائر تعلن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزل في العاصمة