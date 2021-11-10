(يسرائيل هيوم): الفارق بين الجناحين الفلسطيني والإسرائيلي في اكسبو كشف كذب الحكومة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: "إن الفارق بين الجناحين الفلسطيني والإسرائيلي، في معرض اكسبو الدولي 2020 في دبي، كشف كذب ونفاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة".وأجرت الصحيفة في تقريرها مقارنة بين الجناح الفلسطيني والجناح الإسرائيلي في معرض اكسبو، وقالت: "مع انتهاء الجولة الافتراضية في ازقة البلدة القديمة من القدس يظهر المسجد الأقصى بكامل مجده، وفي الخلفية يبدو خط التلال اغوستا فيكتوريا وجبل المشارف، وعبارة ترحيب كتب فيها، "اهلا بكم في الجناح الفلسطيني في معرض اكسبو دبي".وأضافت: "أما عند الدخول للجناح الإسرائيلي، فتظهر كلمة إسرائيل بألوان متنوعة من قوس قزح، وعنوان الى الغد الذي تقدمه في الفيلم الرسمي لوسي أيوب، وهي فتاة لأب مسيحي وام یهودية تفاخرت في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" بأنها لا تستسلم للاحتلال".وخلصت الصحيفة إلى أن الجناح الإسرائيلي ركز على حاضر عالي التقنية ملون متنوع، بينما سعى الجناح الفلسطيني الى ابراز الانتماء التاريخي الإسلامي للقدس والمسجد الأقصى، الذي يقف في قلب الهوية الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها قبل حوالي قرن من الزمان، وتخلى الجناح الإسرائيلي مقدما عن كل جانب قومي وتاريخي".