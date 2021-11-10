زكارنة: احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد كمال أبو وعر يدل على نازيّة منظومة الاحتلال





وأضافت زكارنة" إنّ هنالك إمعانًا بالتنكيل يمارسه الاحتلال بحقّ الأسرى عمومًا، والأسرى المضربين عن الطعام خصوصًا، مُستذكرةً الشهداء من الأسرى، وأبرزهم؛ الشهيد الأسير كمال أبو وعر".





واستكملت زكارنة حديثها مضيفةً: "في هذا اليوم ذكرى غياب عدد من المناضلين، ومنهم الأسير الشهيد كمال أبو وعر، الذي كان أحد أبطال كتائب شهداء الأقصى، وهو من قهر الاحتلال حيًّا وقهره شهيدًا، لذلك؛ يواصل الاحتلال احتجاز جثمانه في تعبير جليٍّ عن نازيّة منظومة الاحتلال".





وفي الشأن ذاته؛ استذكرت زكارنة القائد الوطنيّ الدكتور صائب عريقات، مستطردةً أنّ الفلسطينيين يفتقدون حضوره في ظلّ الظروف السياسيّة الصعبة، موضحةً أنّه لم يتنازل عن حقوق الشعب الفلسطينيّ، واصفةً إياه بالوطنيّ المعطاء الهادئ.







رام الله - دنيا الوطنأكّدت عضو المجلس الثوريّ لحركة فتح وفاء زكارنة أنّ الاحتلال باحتجازه جثامين الشهداء؛ يضرب بعرض الحائط كلّ القوانين والاتفاقات الدوليّة، مبينةً أنّ الاحتلال لا يكترث بالمؤسّسات الدوليّة وجمعيّات حقوق الإنسان.