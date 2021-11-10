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موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والكشف عن سبب تأخرها

موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والكشف عن سبب تأخرها
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن - آية الملاحي
كشف صلاح شديد، رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين، وعن سبب تأخرها.

وقال شديد في حديثه لـ" دنيا الوطن": "تم التواصل مع رئيس الوزراء، ومع وزارة المالية، ومحمود العالول، نائب رئيس الحركة (فتح)، بإبلاغهم بتأخر رواتب المتقاعدين".

وأضاف: "أن سبب تأخر الرواتب المتقاعدين، نتيجة نقص في ميزانية الدولة"، مشددًا على أن هذا لا يمنع أن يصرف نسبة للجميع، لأن المتقاعدين هم ليسوا طبقة خارج نطاق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين، وسيكون عصر اليوم أو غدِ الخميس، وذلك بعد تحريك الأمر من قبل المختصين.

ونوه شديد إلى أنهم لن يقبلوا أن يحصل بهذا الشهر أو غيره ما حدث الشهر الماضي، فلن يقبلوا بهذه التفرقة التي تجري.

وحول ربط ملف المتقاعدين العسكرين بملف الموظفين والأزمة المالية للسلطة، أكد شديد على أن منظمة التحرير استدانت من هيئة التقاعد العسكري أكثر من مليار ومئتين مليون دولار، وتم صرفها على المنظمة في وقت كان لا يصلها أي مبلغ. 

وأكمل قوله: "فقد استعان بها الرئيس الفلسطيني الراحل أبو عمار وصرفها على المنظمة كاملة، فلم يبقي عنا شئ وأصبحت دين على الحكومة".

ووجه شديد رسالة إلى وزارة المالية ولكل المسؤوليين في السلطة الوطنية الفلسطينية قائلاً: "نحن شريحة قدمنا مالا يقدم في تاريخ الثورة الفلسطينية، ولن نقبل أن يجوع أي مناضل من مناضلينا، ونتمنى عليهم أن لا يضطرونا لعمل لا نقبله جميعاً".

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