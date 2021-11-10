اتفاق فلسطيني تشيكي على تطوير علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين





ودعا العسيلي رجال أعمال التشيك إلى الاستفادة من هذه الفرص والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين.



وأشار الوزير الى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وفي مقدمتها سياسات واجراءات الاحتلال الإسرائيلي الذي يحد من إمكانية أحداث تنمية اقتصادية حقيقية، وبالرغم من ذلك نبذل جهوداً كبيرة لتطوير اقتصادنا والتغلب على هذه المعيقات.





رام الله - دنيا الوطناتفق خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني، ووفد برلماني تشيكي، اليوم الأربعاء، على تأسيس لجنة مشتركة بين البلدين لتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، وإقامة استثمارات مشتركة خاصة في مجال الطاقة المتجددة والمنتجات الزراعية.وجاء ذلك خلال مباحثات مشتركة عقدها العسيلي مع وفد اللجنة الاقتصادية والزراعة والمواصلات في مجلس الشيوخ التشيكي برئاسة يرجي اوبرفالزر، لبحث أفاق التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.وحضر المباحثات سمير حزبون سفير جمهورية التشيك لدى دولة فلسطين، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم .واتفق الجانبان خلال المباحثات التي عقدت في مقر الغرفة التجارية بمدينة بيت لحم، بالعمل على إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتشجيع رجال الاعمال على تنظيم زيارات متبادلة تمهيدا لإقامة استثمارات مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.وأعرب الوفد البرلماني في بداية المباحثات، عن أمنياته بحق الشعب الفلسطيني بالعيش بحرية واستقلال وكرامة، أملاً أن يعكس جوهر هذه المباحثات على تطوير العلاقة السياسية والاقتصادية بين البلدين، والتي ستكون محط اهتمام الوفد لنقله للمستوى السياسي.واستعرض الوفد أوجه الشراكة بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، مؤكداً أهمية إقامة تعاون في مجالات المنتجات الزراعية، والطاقة الشمسية، إنطلاقاً من الإمكانيات التي تتحلى بها، خاصة في نقل الخبرة والمعرفة في صناعة الطاقة وخاصة في المحطات.وقال الوفد البرلماني: "قطعنا شوطاً كبيراً في تطوير محطات الطاقة الشمسية، ونطمح ان تكون لنا حصة في فلسطين بهذا القطاع الهام، والاستفادة من الروابط التي تجمعنا خاصة الطلبة الخريجين الفلسطينيين من جمهورية التشيك".وأضاف الوفد البرلماني: "سوف نوصي إلى حكومتنا للاهتمام بهذه المنطقة خاصة بالوضع الاقتصادي، والعمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري المحدود حالياً، ونحن نعدكم بتطوير علاقات التعاون بين رجال الاعمال والغرف التجارية في كلا البلدين".وشدد الوفد البرلماني على أهمية استمرار اللقاءات وتوطيد علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، الذي قال: "استثمرنا بشكل واسع في الدول العربية، خاصة في مجال السكر كما هو الحال في العراق، ومن الممكن التفكير المشترك لإقامة مشاريع على غرار تجاربنا الاستثمارية".من جهته، قال الوزير العسيلي: "نتطلع أن ينعم شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتجسيد دولتنا بما لنا من حقوق وما علينا من التزامات، وهذا يستدعي إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه قضيتنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".وأضاف: "كما نتطلع إلى زيارة وفود سياحية من التشكيك إلى فلسطين، خاصة مدينتي القدس وبيت لحم، وأن تنشيط السياحة بين البلدين هدف مشترك ويقع في صلب استراتيجيتنا، لاسيما أن هناك شركات تنشط في هذا المجال لتقديم الخدمات السياحية".واستعرض الوزير المشاريع التي تنفذها الحكومة الفلسطينية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني وتوسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين، خاصة في مجال الطاقة المتجددة والصناعة، والسياحة، والبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني.