مستوطنون ينصبون خيمة في مسافر يطا

رام الله - دنيا الوطننصب مستوطنون خيمة في منطقة "خلة الضبع" بمسافر يطا جنوب الخليل، تمهيدا للاستيلاء على أراضي المواطنين.وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية جنوب الخليل راتب جبور، إن مستوطنين نصبوا خيمة في المنطقة المذكورة، وذلك لاستغلال مساحات واسعة من الأراضي الرعوية لرعي أغنامهم.وأوضح جبور، ان مستوطنا يربي المواشي يقوم بنصب عدد من الخيام في مناطق متفرقة من مسافر يطا، لا سيما المناطق المجاورة للبؤر الاستيطانية المنتشرة على تلال وجبال المسافر، وذلك لوضع اليد عليها بحجة رعي اغنامه والاستيلاء عليها، وذلك بحماية من شرطة الاحتلال وقوات الاحتلال التي تتواجد في المنطقة لحمايتهم.