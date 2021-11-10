شؤون فلسطينية

الخارجية: تنفي صحة خبر حادث الطرق في أوكرانيا

الخارجية: تنفي صحة خبر حادث الطرق في أوكرانيا
مبنى وزارة الخارجية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نفى أحمد الديك، السفير والمستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، الخبر الذي انتشر في ساعات الصباح الباكر على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "حادث طرق في أوكرانيا أودى بحياة ثلاث طالبات مقدسيات".

وأكد الديك في بيان صحفي على أن إدارة الرعايا القنصلية بالوزارة قامت بالتواصل مع سفارة دولة فلسطين في العاصمة كييف، والتي قامت بدورها بالتواصل مع إحدى الطالبات، التي نفت صحة الأخبار المتداولة. 

ودعا الديك الجميع توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار، وأخذها من مصادرها الرسمية.

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