لجنة القدس توجه رسالة لوفد الكونغرس الأمريكي الذي يزور القدس





وجاء في الرسالة: "أن الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة ترامب اتخذت العديد من القرارات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني والتي كان بينها إغلاق القنصلية الأميركية في مدينة القدس الشرقية مما أثر بشكل كبير على معاناة عشرات الآلاف من السكان الفلسطينيين في المدينة المقدسة خاصة، وكذلك باقي الفلسطينيين في مختلف المناطق".



وطالبت اللجنة رئيس وأعضاء الوفد الأمريكي الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية طبقا لما وعد به الرئيس جون بايدن الذي أعلن عنه خلال الفترة السابقة.



وأضافت اللجنة في رسالتها أن الشعب الفلسطيني لا يمكن القبول بمكان أخر لإعادة افتتاح القنصلية غير مكانها الطبيعي في القدس الشرقية كما كانت عليه من قبل.



رام الله - دنيا الوطنبعثت لجنة القدس في المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، رسالة للسيد بن كاردن رئيس وفد الكونغرس الأميركي الذي يزور القدس.