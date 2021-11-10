ماكرون: ستبني مفاعلات نووية جديدة لتقليل الاعتماد على الطاقة الأجنبية

وأضاف ماكرون: "إذا كنا نريد أن تكون أسعار الطاقة معقولة وألا نعتمد على الخارج، علينا أن نواصل توفير الطاقة والاستثمار في إنتاج طاقات خالية من الكربون على أراضينا".

وتابع الرئيس الفرنسي: "هذه الاستثمارات ستتيح لنا أن نكون على مستوى تعهّداتنا في وقت نختتم فيه (كوب26) في غلاسكو"، في إشارة إلى مؤتمر الأطراف حول المناخ بنسخته 26.



وتعتمد فرنسا بشكل كبير على الطاقة النووية لتوليد التيار الكهربائي، وهي لا تبني حالياً إلا مفاعلاً نووياً وحيداً من الجيل الجديد المفاعل النووي الأوروبي المضغوط،





وبدأت كهرباء فرنسا أعمال بناء المفعل النووي لتوليد الطاقة في العام 2007 في فلامانفيل، ولم تنجز بعد.



وتتطلّع فرنسا لبناء ستة مفاعلات من هذا النوع، وقد قدّمت شركة كهرباء فرنسا في الربيع ملفاً للحكومة حول جدوى برنامج كهذا وشروطه.



