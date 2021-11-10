ماكرون: ستبني مفاعلات نووية جديدة لتقليل الاعتماد على الطاقة الأجنبية
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، عن أن فرنسا ستستأنف بناء مفاعلات نووية لضمان استقلالها في مجال الطاقة وتحقيق أهدافها المناخية.
وقال ماكرون في كلمة تلفزيونية: "من أجل ضمان استقلالية فرنسا من ناحية الطاقة، ولضمان إمداد بلادنا بالكهرباء وتحقيق أهدافنا ولا سيما حيادية الكربون في عام 2050، سنقوم لأول مرة منذ عقود بإعادة بناء مفاعلات نووية في بلدنا وسنواصل تطوير الطاقات المتجددة".
وأضاف ماكرون: "إذا كنا نريد أن تكون أسعار الطاقة معقولة وألا نعتمد على الخارج، علينا أن نواصل توفير الطاقة والاستثمار في إنتاج طاقات خالية من الكربون على أراضينا".
وتابع الرئيس الفرنسي: "هذه الاستثمارات ستتيح لنا أن نكون على مستوى تعهّداتنا في وقت نختتم فيه (كوب26) في غلاسكو"، في إشارة إلى مؤتمر الأطراف حول المناخ بنسخته 26.
وتعتمد فرنسا بشكل كبير على الطاقة النووية لتوليد التيار الكهربائي، وهي لا تبني حالياً إلا مفاعلاً نووياً وحيداً من الجيل الجديد المفاعل النووي الأوروبي المضغوط،
وتعتمد فرنسا بشكل كبير على الطاقة النووية لتوليد التيار الكهربائي، وهي لا تبني حالياً إلا مفاعلاً نووياً وحيداً من الجيل الجديد المفاعل النووي الأوروبي المضغوط،
وبدأت كهرباء فرنسا أعمال بناء المفعل النووي لتوليد الطاقة في العام 2007 في فلامانفيل، ولم تنجز بعد.
وتتطلّع فرنسا لبناء ستة مفاعلات من هذا النوع، وقد قدّمت شركة كهرباء فرنسا في الربيع ملفاً للحكومة حول جدوى برنامج كهذا وشروطه.
وتتطلّع فرنسا لبناء ستة مفاعلات من هذا النوع، وقد قدّمت شركة كهرباء فرنسا في الربيع ملفاً للحكومة حول جدوى برنامج كهذا وشروطه.
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