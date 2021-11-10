أمير قطر يوجه رسالة إلى العاهل السعودي

رام الله - دنيا الوطنبعثه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان نقلها السفير القطري في الرياض بندر بن محمد العطية.جاء ذلك على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية عير حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن وزير الخارجية فيصل بن فرحان تسلم رسالة أمير قطر الموجهة إلى العاهل السعودية خلال استقباله السفير القطري بمقر الوزارة في الرياض.وشارك أمير قطر، الشهر الماضي، في قمة الشرق الأوسط الأخضر، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وقال في ذلك الحين "إن الدوحة تدعم أي عمل عربي مشترك".