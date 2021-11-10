49 يومًا على إضراب الأسير المضرب عياد الهريمي وسط ظروف صعبة

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بأن الأسير عياد الهريمي (34) عاماً من مدينة بيت لحم، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (49)، وذلك احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري بحقه.وقال محامي الهيئة، إن الأسير الهريمي تم نقله الى سجن الرملة بعد أن كان في عزل سجن عوفر، ويقبع حاليا في زنزانة تنتشر فيها الصراصير، ومتسخة جدا، ولا يتلقى أي نوع من المدعمات منذ خوضه الإضراب، ولم تجر له أية فحوصات طبية.وأوضحت الهيئة أن الوضع الصحي للأسير الهريمي، أخذ بالتدهور بشكل كبير ويعاني من أوجاع في جميع أنحاء جسده ، ومن عدم توازن ولا يستطيع الوقوف، ويشتكي من أوجاع في منطقة الكلى والبطن، وعدم وضوح بالرؤية عدا عن معاناته من آلام في قدمه اليمنى.يذكر أن الأسير الهريمي معتقل سابق أمضى ما يقارب (9 ) سنوات، واعتقل مجددا بتاريخ 06/04/2021 وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة اشهر، وتم تجديده مرة أخرى لمدة اربعة اشهر.