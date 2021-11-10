روسيا تعلن رصد طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

سيرغي لافروف،

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الدفاع الروسية عن رصد طائرة استطلاع من طراز (إي-8 سي) تابعة لسلاح الجوي الأمريكي فوق البحر الأسودوجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، بين الساعة 14.15 و19.28 بتوقيت موسكو، تم اكتشاف طائرة استطلاع ومراقبة من طراز "E-8C" تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق البحر الأسود".يشار إلى أن الطائرة الأمريكية، التي أقلعت من قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، قامت بدوريات في الأجواء فوق البحر الأسود لمدة 5 ساعات و13 دقيقة، كان حد اقترابها الأدنى من الحدود الروسية 35 كيلومترًا.وفي وقت سابق، أعلنوزير الخارجية الروسي، أن تدريبات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في البحر الأسود مرتبطة باعتزام الولايات المتحدة وحلفائها تصعيد سياسة احتواء روسيا.