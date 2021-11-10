الصحة بغزة: وفاتان و145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة، و(145) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما سجلت (155) حالة تعافي بعد إجراء (859) فحصاً مخبرياًوأضافت الوزارة، في بيان صحفي: "أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ (185279) إصابة، والحالات النشطة بلغت (2583) حالة، فيما وصل الإجمالي التراكمي للوفيات (1607) حالة".وأشارت الوزارة، إلى أن الإجمالي التراكمي لحالات التعافي بلغ (181089) حالة، فيما تحتاج (76) حالة إلى رعاية طبية في المستشفى، وسجل (49) حالة خطيرة وحرجة.وقالت الوزارة: "إن عدد التطعيمات التي وصلت إلى قطاع غزة بلغ (1606760) جرعة، فيما تلقى (487417) شخصاً التطعيم".