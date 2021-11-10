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الجزائر تعلن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزل في العاصمة

الجزائر تعلن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزل في العاصمة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الأربعاء، عن انتشال ضحية ثالثة (جثة)، وهي امرأة، من تحت الردم، جراء انهيار مسكن أرضي في منطقة بولوغين بالعاصمة.

وأضافت الحماية المدينة، على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):" أن "حصيلة الوفيات بسبب الانهيار ارتفعت إلى 3 وفيات (رجلان وامرأة) وطفلان مصابان".

وكانت الحماية المدنية قد أعلنت أمس الثلاثاء وفاة شخص وإنقاذ شخصين، فيما لا يزال البحث متواصلا عن 2 آخرين تحت الردم.

ونشرت الحماية المدنية بيانا حول حادثة انهيار مسكن أرضي ببلوغين بالجزائر العاصمة، قالت فيه: "تمكن أعوان الحماية المدنية من انتشال جثة ضحية ثالثة، متوفي، يتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر حوالي 70 سنة، فيما تتواصل عملية البحث عن 2 أخرين (رجل وامرأة) حسب المعلومات المقدمة من طرف المواطنين".




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