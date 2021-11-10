الإقتصاد: هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية تستقبل وفداً اقتصادياً من الممثلية الهولندية في فلسطين





بالإضافة إلى امكانية التدخل مع كافة الجهات والأطراف ذات العلاقة لتسهيل مرور بضائع المنطقة الصناعية إلى أسواق الضفة الغربية والعالم الخارجي.



وأكد الدلو أن كافة المصانع والشركات في المنطقة الصناعية على أهبة الاستعداد للتصدير والتسويق، بالإضافة إلى الجهوزية التامة لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بشهادات الجودة والآيزو التي تعد من أهم شروط قبول تسويق البضائع خارج القطاع.



وأبدى الوفد الهولندي اعجابه بمدينة غزة الصناعية كونها من أكبر المدن الصناعية وأنجحها في فلسطين.











رام الله - دنيا الوطناستقبلت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية بوزارة الاقتصاد الوطني وفداً من الممثلية الهولندية في فلسطين،حيث ترأس الوفد وليام مولينير (السكرتير الأول في الممثلية الهولندية) ومسؤول الملف الإقتصادي في السفارة الهولندية إيرينا خيرتيسن (سكرتير ثاني قسم التطوير الاقتصادي في ممثلية مملكة هولندا(سارة ستوتيل )دبلوماسية في ممثلية مملكة هولندا.وكان في استقبال الوفد مدير النافذة الاستثمارية في الهيئة باجس الدلو، وتأتي الزيارة لمناقشة دعم تطوير الصناعات الوطنية في قطاع غزة والاطلاع على بعض المعيقات التي تواجه المصانع في عملية التصدير.