الاحتلال يخطر بهدم منزل بالقدس عقب اقتحامه

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً في حي وادي الجوز وسط القدس المحتلة بالهدم عقب اقتحامه وتدميره من الداخل.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة طواقم من بلديتها بالقدس، اقتحمت منزل الأسير المقدسي محمود جواد جابر، بالقرب من المقبرة اليوسفية في حي وادي الجوز، وحطمت بعض واجهته الداخلية ومقتنياته.وأضافت والدة الأسير، عايدة جابر، أن قوات الاحتلال شرعت فعليا بهدم المنزل من الداخل قبل أن يتم اعتراضها، وهددت بهدمه بالكامل وبتغريم العائلة 100 الف شيقل ما لم تقم بهدمه ذاتيا، حتى يوم السبت المقبل.كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، شرفة منزل خارجية في بلدة بيت صفافا، بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الصافح في بيت صفافا، وهدمت شرفة خارجية لمنزل المقدسي محمد حسين جمعة سلمان وتقدر مساحتها 40 مترًا مربعًا، بعد أن أغلقت الطرق المحيطة بمنطقة الهدم.