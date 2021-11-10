الاحتلال يهدم شرفة منزل في بيت صفافا بالقدس

رام الله - دنيا الوطنهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شرفة منزل خارجية في بلدة بيت صفافا، بالقدس المحتلة.وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الصافح في بيت صفافا، وهدمت شرفة خارجية لمنزل المقدسي محمد حسين جمعة سلمان وتقدر مساحتها 40 مترا مربعا، بعد أن أغلقت الطرق المحيطة بمنطقة الهدم.وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت في السابع عشر من أغسطس/ آب الماضي، حضانة أطفال ملاصقة للمنزل ذاته للمقدسي سلمان، بحجة عدم الترخيص.