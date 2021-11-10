أبوكويك: الجماهيرالحاشدة باستقبال الأسرى تؤكد تمسك شعبنا بالمقاومة



وأردف: "إن المشاركة الواسعة من كل الأطياف الفلسطينية تؤكد أن وحدتنا الوطنية حاضرة وقوية، والأسرى يمثلون طليعتها وقيادتها الحقيقية".



وأشار أبو كويك إلى أن الدعوات والمطالبات من كافة المتحدثين، بتصعيد المقاومة الشعبية، وتكثيف فعاليات نصرة الأسرى المضربين عن الطعام، كانت من الأمور البارزة والتي تفاعل معها جمهور المشاركين والمحتفلين.



وشهدت قرية كفر نعمة برام الله مساء أمس الثلاثاء، استقبال جماهير حاشدة للأسير القسامي محمد جابر عبده بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام عشرين عاما.



وكما وإستقبلت جماهير حاشدة يوم الخميس الماضي، الأسير القسامي مجدي القبيسي في بلدة عبوين قضاء رام الله، بعد أن أمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنأشاد في حركة حماس حسين أبو كويك، بالاستقبال الجماهيري الحاشد للأسيرين القساميين مجد القبيسي ومحمد عبدة في رام الله، بمشاركة الآلاف من أبناء شعبنا ومن كل الفصائل الوطنية والإسلامية في هذا الأعراس الوطنية المميزة.وقال أبو كويك: "إن هذه الحشود تؤكد أن الشعب الفلسطيني لم يفقد البوصلة، رغم كل محاولات التهجين والتدجين، والترهيب، فما زال رجال المقاومة يحتلون المكانة العالية في قلوب أبناء شعبنا، وهم ويمثلون التطلعات والآمال للأمة، وهم خيرة شبابها، وطلائع عزتها وكرامتها".وأضاف "رجال المقاومة هم القادة الحقيقيون، الذين يعكسون أصالة الشعب الفلسطيني المقاوم، وروحه الوثابة، وعزيمتة المضّاء، وتمسكه بحقوقه ومقدساته وثوابته".وأكد أبو كويك على أن الهتافات التي صدحت بها حناجر آلاف المحتفين، والتي مجّدت الأسرى والمقاومة، والثقة العاليةبالمقاومة وقيادتها، التي عبرت عنها هتافات الشباب الفلسطيني، تعكس تمسك شعبنا بهذا الخيار وهذه القيادة.