شؤون فلسطينية

حركة فتح تُعلن فعاليات إحياء الذكرى الـ17 لاستشهاد الزعيم ياسر عرفات

حركة فتح تُعلن فعاليات إحياء الذكرى الـ17 لاستشهاد الزعيم ياسر عرفات
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب، إن فعاليات إحياء الذكرى السنوية السابعة عشر لاستشهاد الزعيم ياسر عرفات "أبو عمار" ستكون على النحو التالي :

وسيضع الرئيس محمود عباس إكليل من الزهور على ضريح الشهيد أبو عمار في تمام الساعة 11 يوم غد الخميس بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة " فتح".

وفي تمام الساعة 12 ستنطلق مسيرة ينضمها إقليم حركة فتح رام الله والبيرة حاشدة من مدرسة ذكور رام الله الثانوية باتجاه ضريح الشهيد ياسر عرفات وتصل عند الساعة الواحدة ظهراً .

أما إقليم جنوب الخليل ستكون فعالياته على النحو التالي:

- 11/11 يوم الخميس الساعة 11 ... فعالية مركزية ومكانها مدرسة إشبيلية في الظاهرية وسيشارك فيها كافة الشرائح من مؤسسات مدنية وأمنية وفعاليات حركية إقليم ومناطق وشبيبة ومراة وكوادر .

- 14/11 يوم الأحد ... فعالية إحياء ذكرى أبو عمار وإعلان الاستقلال في بلدة السموع .

* إقليم أريحا والأغوار:

- 11/11 الساعة العاشرة صباحاً مهرجان مركزي في ساحة مدرسة فاطمة الزهراء.

* إقليم يطا وضواحيها:

- 11/11 مسيرة شموع في المسافر الساعة الخامسة مساءً.

* إقليم بيت لحم:

- 11/11 الساعة 11 صباحاً مهرجان مركزي في جامعة بيت لحم.

* إقليم شمال الخليل:

- حلحول 11/11 الساعة 11 مهرجان تأبين في ساحة المدرسة الثانوية.

- مخيم العروب 11/11 الساعة 4 مساءً مسيرة حاشدة في شوارع المخيم.

* إقليم سلفيت:

-11/11 يوم الخميس الساعة 11:00 صباحاً مسير عسكري للشبيبة الثانوية، وتدشين ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط ميدنة سلفيت.

- 14-11 يوم الأحد الساعة 10:00 صباحاً مهرجان خطابي في مبنى محافظة سلفيت.

- يوم الثلاثاء 16-11 الساعة 11:00 صباحاً أفتتاح معرض صور للشهيد ياسر عرفات وذكرى الاستقلال في مدرسة ذكور ديراستيا الثانوية.

* إقليم القدس: 

- 12/11 مهرجان مركزي في العيزرية الساعة 4 مساءً.

* إقليم جنين :

- 13/11 يوم السبت الساعة 12 ظهراً ... فعالية مركزية جامعة القدس المفتوحة / جنين.

* إقليم طوباس:

- 13/11 يوم السبت الساعة الخامسه مساءً ... مسيرة مركزية كل المناطق فيها نشاطات بحضور الأقاليم الخارجية.

* إقليم طولكرم:

- 14/11 يوم الأحد الساعة 12 ... مهرجان مركزي في حرم جامعة فلسطين التقنية.

- 11/11 يوم الخميس ... معرض صور ومسابقة لأفضل رسم لوحه فنية للشهيد ياسر عرفات كلية الزراعة النجاح + مهرجان للشبيبة الساعة واحدة ظهراً.

- 13/11 يوم السبت ... عرض كشافة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم / مدينة طولكرم.

* إقليم نابلس:

- 14/11 يوم الأحد ... فعالية مركزية على جبل صبيح .

- 11/11 يوم الخميس ثلاثة احتفاليات في مدارس المحافظة.

- 11 / 11 زيارة مغارة ياسر عرفات وزيارة حوش العطعوط + فعايات مدرسية ( كرة قدم + تنس ) وتقديم كاس الشهيد الراحل ياسر عرفات.

* مدينة الخليل:

 - إحياء الذكرى في جميع المدارس وفعاليات في الثانويات.

- إلقاء محاضرات وفعاليات في مختلف المناطق عن حياة الشهيد أبو عمار.

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