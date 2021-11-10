منصور عباس يطالب الإدارة الأمريكية بإنشاء قنصلية فلسطينية شرق القدس

رئيسَ القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي،

رام الله - دنيا الوطنقال منصور عباسلقد اعترفت الولايات المتحدة بالفعل بالقدس كعاصمة لإسرائيل، لذا يجب أن تقدم خطوة موازنة من خلال إنشاء قنصلية للفلسطينيين شرق القدس.والتقى عباس، أمس الثلاثاء، العاهل الأردني عبد الله الثاني، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، وطلع الأخير كبار المسؤولين الإسرائيليين مسبقا باللقاء.وذكرت (القناة 12) الإسرائيلية، أن الجانبين ناقشا عدداً من القضايا المتعلقة بالعلاقات الإسرائيلية الأردنية، والقضية الفلسطينية، وملفات إقليمية في الشرق الأوسط.ووفقًا للقناة، فإن اللقاء الذي استمر نحو أربع ساعات، وعقد بالتنسيق بين المملكة الأردنية والحكومة الإسرائيلية بموافقة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت.وبدورها، قالت صحيفة (يديعوت آحرونوت) إن الدعوة وجهت لمنصور عباس قبل شهنر وكان متردداً في قبولها، وبعد تنسيق مع بينت توجه اليوم للقاء العاهل الأردني.