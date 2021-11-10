تركيا: نجاة 21 شخصاً من انهيار مبنى شرق البلاد

سليمان صويلو،

إسماعيل جاتاكلي،

رام الله - دنيا الوطنأفادت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، نجاة 21 شخصاً من انهيار مبنى في ملاطية في شرق تركيا أمس الثلاثاء، موضحة أن الحادث لم يسبب سقوط قتلى.وكتبوزير الداخلية التركي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أن عمليات البحث والإنقاذ في مبنى ملاطية المنهار انتهت، الحمد لله لم تقع إصابات".وتفقدنائب وزير الداخلية التركي الموقع، وقال للصحفيين: "إن 13 شخصا انتشلوا أحياء من تحت الأنقاض من قبل رجال الإنقاذ بينما تمكن ثمانية آخرون من تخليص أنفسهم".بدوره، قال حاكم مقاطعة ملاطية، أيدين باروس: "إن خمسة أشخاص من الذين تم إنقاذهم كانوا ما زالوا في المستشفى ليل الثلاثاء الأربعاء، لكنهم ليسوا في حالة الخطر".وكان باروس صرح قبل ذلك بأن اثنين من الأشخاص الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض نقلا إلى المستشفى ووضعا في العناية المركزة.وسجلت كاميرا مراقبة وقائع الحادث الذي حصل قبيل الساعة 17,00 (02,00 توقيت غرينيتش) في شارع مزدحم في وسط ملاطية.ويظهر في التسجيل مبنى أثناء انهياره فجأة وسحابة ضخمة من الغبار تنبعث منه.