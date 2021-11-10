إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء



وتستمر وزارة المالية في تطبيق قرار إعفاء تسعة أصناف من السلع الأساسية من الرسوم والضرائب الجمركية بنسبة 100%.

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة المالية في غزة إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر يوم أمس الثلاثاء.وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي في معبر (كرم أبو سالم التجاري) تم التعامل مع (440) شاحنة، واستيراد عدد (416) شاحنة منها مواد البناء (164) شاحنة، وتصدير عدد (15) شاحنة.وأما معبر رفح التجاري، أوضحت الوزارة بأنه تم استيراد (205) شاحنة تنوعت أصناف بضائعها ما بين شيبسي، أسمنت أسود، مواد غذائية، خضار مجمدة، بلوكات اسفنج، سيرج، أعلاف، كراميكا، بقوليات، بسكويت، ألعاب أطفال، نثريات، بوية دهانات.وأعلنت المالية عن كميات البترول الواردة، بإدخال عدد (24) شاحنة وقود لشركة الكهرباء.وفيما يتعلق بمعبر رفح البري، تابعت المالية مغادرة (532) مسافر، وأتمت إجراءات جمركية لـ (321)مسافر وصلوا من الجانب المصري.