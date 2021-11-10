زيارة مرتقبة لوالي العهد البريطاني وزوجته إلى مصر

غاريث بايلي،

رام الله - دنيا الوطنكشفت السفارة البريطانية في مصر، عن أن ولي العهد البريطاني تشارلز وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوال، سيقومان بزيارة إلى مصر في الـ18 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وقالالسفير البريطاني لدى القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر): "إن زيارة صاحبي السمو الملكي المقبلة إلى مصر تعد الزيارة الأولى منذ 2006 أي قبل 15 عاما"، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته سيرحبا بهما لمناقشة التعاون البريطاني-المصري في مجال تغير المناخ والتسامح الديني والروابط الثنائية.وستبدأ جولة ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز وزوجته، كاميلا باركر، بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذلك في العام الذي يصادف الذكرى المئوية للأردن ومرور 100 عام من العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والأردن.وبعدها يزور الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر مصر من 18 إلى 19 نوفمبر/ تشنرين الثاني، وستسلط الضوء على علاقة مصر الوثيقة مع المملكة المتحدة ، كما ستوفر فرصة لإثبات التزام مصر المتزايد بحماية البيئة".