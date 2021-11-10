شؤون فلسطينية

التعليم بغزة: المناهج الدارسية تتفق إلى حد كبير مع المعايير الدولية

التعليم بغزة: المناهج الدارسية تتفق إلى حد كبير مع المعايير الدولية
محمود مطر - وزارة التربية والتعليم في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمود مطر المدير العام للإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم في غزة، على أن المناهج الدراسية الفلسطينية تتفق إلى حد كبير مع المعايير الدولية، وعلى أنهم  يعانوا منذ زمن من الضعف التراكمي، ومن الفجوة بين مستويات الطلاب والمناهج، ولذلك حاولنا الموازنة بين الجانبين.  

وقال مطر في حديث لإذاعة (الأقصى): "أزمة (كورونا) أثرت على قطاع التعليم، والرهان الحقيقي هو على ما اكتسبه الطالب من مفاهيم ومهارات أساسية، وهناك حد أدنى من المهارات التي لا يمكن التغاضي عنها". 

وأشار إلى الصعوبات التي واجهتها الوزارة والأسرة التعليمية خلال التعليم عن بُعد، وعدة عوامل تؤثر على نسبة استفادة الطالب.
وأوضح مطر أنهم انتهجوا نهج مختلف في هذا العام حيث حددوا المتطلبات المرتبطة بكل مهارة، وأوجدوا بطاقات استدراكية قبل كل مهارة.

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