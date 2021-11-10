دولي

موسكو تعلن عن تطوير عقار جديد لفيروس (كورونا)

موسكو تعلن عن تطوير عقار جديد لفيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ألكسندر غينتسبرغ، مدير مركز غامالي المطور للقاح (سبوتنيك V)، ، اليوم الأربعاء، أنه يتم العمل على تطوير عقار جديد لعلاج مرضى فيروس (كورونا) بالأجسام المضادة.

وقال ألكسندر غينتسبرغ: "سنبدأ التجارب السريرية في كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، وآمل أن نجتاز هذه التجارب السريرية في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر"، وفق (سبوتنيك).

ويشار إلى أن وزارة الصحة الروسية سجلت (سبوتنيك V) كأول لقاح في العالم ضد (كوفيد-19)، في أغسطس/ آب 2020، الذي طوره مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

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