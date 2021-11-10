موسكو تعلن عن تطوير عقار جديد لفيروس (كورونا)

ألكسندر غينتسبرغ،

وقال ألكسندر غينتسبرغ: "سنبدأ التجارب السريرية في كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، وآمل أن نجتاز هذه التجارب السريرية في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر"، وفق (سبوتنيك).



ويشار إلى أن وزارة الصحة الروسية سجلت (سبوتنيك V) كأول لقاح في العالم ضد (كوفيد-19)، في أغسطس/ آب 2020، الذي طوره مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنمدير مركز غامالي المطور للقاح (سبوتنيك V)، ، اليوم الأربعاء، أنه يتم العمل على تطوير عقار جديد لعلاج مرضى فيروس (كورونا) بالأجسام المضادة.