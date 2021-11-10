الصحة العالمية: ننتظر بفارغ الصبر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات

سمية سواميناثان،

رام الله - دنيا الوطنأفادتكبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، بأنها تنتظر بفارغ الصبر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لـ (كوفيد-19)، والتي قد تشمل بخاخات أنف أو حبوباً.وقالت سواميناثان على حسابات منظمة الصحة العالمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "إن لقاحات الجيل الثاني ستكون أسهل في الاستخدام من الحقن بالإبر ويمكن أن تؤخذ ذاتياً".وأضافت: "تجري مراجعة (129) لقاحاً على الأقل، بعضها قيد التجارب السريرية، وبالتالي اختبرت على البشر، مقابل (194) لقاحاً لم يصل بعد إلى هذه المرحلة المتقدمة، هذه اللقاحات المحتملة تغطي مجموعة كاملة من التقنيات".وأضافت "ما زالت قيد الدراسة لكنني على ثقة في أن بعضها سيكون آمنا وفعالا جدا والبعض الآخر لن يكون كذلك"، وستختار منظمة الصحة العالمية اللقاحات الأنسب وهي تفكر أيضا في استخدام بعضها لتطوير لقاحات ضد أمراض أخرى.وتابعت سواميناثان: "أن ميزة اللقاح الذي يعطى عن طريق الأنف، كما هي الحال في بعض البلدان للإنفلونزا، هي أنه قد يعالج الفيروس حتى قبل أن يصل إلى الرئتين".وأكملت سواميناثان قولها: "حتى الآن، في ما يتعلق باللقاحات التي اعتمدناها، لم يكن هناك ما يدعو إلى القلق لدرجة أن نقول حسناً، علينا مراجعة هذا اللقاح".ومنحت منظمة الصحة العالمية موافقة طارئة لسبعة لقاحات مضادة لـ (كوفيد) تصنعها مختبرات (فايزر) و (بيونتيك) و(موديرنا) و (أسترازينيكا) و(جونسون أند جونسون) و(سينوفارم) و(سينوفاك) و(بهارات بايوتيك).