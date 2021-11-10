شؤون فلسطينية

يواصل الاحتلال احتجاز جثمان الأسير كمال أبو وعر إلى جانب ستة أسرى شهداء

يواصل الاحتلال احتجاز جثمان الأسير كمال أبو وعر إلى جانب ستة أسرى شهداء
رام الله - دنيا الوطن
 يصادف اليوم الأربعاء الموافق العاشر من تشرين الثاني/
نوفمبر، الذكرى الأولى لاستشهاد الأسير كمال أبو وعر الذي ارتقى شهيدًا نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء).

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمان أبو وعر إلى جانب ستة من رفاقه الشهداء الذين ارتقوا خلال السنوات الماضية في سجون الاحتلال، أقدمهم الشهيد الأسير أنيس دولة من قلقيلية.

وحيث يواصل الاحتلال احتجاز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات من القدس والذي اُستشهد عام 2018، وفارس بارود من غزة، ونصار طقاطقة من بيت لحم، وبسام السايح من نابلس الذين استشهدوا عام 2019، وسعدي الغرابلي من غزة منذ العام الماضي 2020.

وبين نادي الأسير، أنّ الشهداء السبعة هم من بين (226) أسيرًا ارتقوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967 حتى عام 2020، وهناك مئات الأسرى الذين ارتقوا بعد الإفراج عنهم بفترات وجيزة، نتيجة لأمراض وإصابات ورثوها عبر سنوات اعتقالهم.

وأوضح، أن من بين الشهداء الأسرى (75) أسيرًا ارتقوا نتيجة للقتل العمد، و(7) بعد إطلاق النار عليهم مباشرة، و(71) نتيجة لسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وشكّلت عمليات التعذيب الجسدي والنفسي، أبرز السياسات الممنهجة التي تسببت باستشهاد (73) أسيرًا على مدار العقود الماضية، والتي تصاعدت مجددًا منذ نهاية عام 2019.

ويُشار إلى إنّ هذه الذكرى تأتي مع استمرار تصاعد سياسة الإهمال الطبيّ، وظهور حالات مرضية جديدة بين صفوف الأسرى، وكانت أبرز هذه الحالات، حالة الأسير ناصر أبو حميد الذي تبين مؤخرًا إصابته بورم على الرئتين، ويواجه اليوم ظروفًا صحية خطيرة، وهو من بين نحو (550) أسيرًا يواجهون المرض بدرجات مختلفة.

وولد الأسير كمال أبو وعر في تاريخ الـ25 من تموز/ يوليو عام 1974م في الكويت، وسبق عائلته بالعودة إلى فلسطين بخمس سنوات، وهو الابن الثاني لعائلة مكونة من ستة أفراد، تقيم في بلدة قباطية في جنين.

وأكمل الثانوية العامة، والتحق في قوات الأمن الفلسطينية الـ17، واستمر الإحتلال بمطاردته لثلاث سنوات على خلفية مقاومته للاحتلال قبل اعتقاله عام 2003م، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر لأكثر من 100 يوم بشكلٍ متتالٍ، وحكم عليه الإحتلال بالسّجن المؤبد المكرر 6 مرات، و(50) عاماً.

وحرم الاحتلال عائلته من زيارته لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد اعتقاله، وقبل نحو عام من استشهاده فقط سمح لأشقائه بزيارته.

وعانى الأسير أبو وعر من مشاكل صحية سابقة في الدم خلال فترة اعتقاله، وتمكّن من علاجها، إلا أنّه وفي نهاية عام 2019، بدأ وضعه الصحي يتدهور تدريجياً، إلى أن ثبتت إصابته بالسرطان في الحنجرة، وبدأت مواجهته لمرض السرطان في ظروف إعتقالية صعبة وقاسية، عدا عن سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج اللازم له، والتي أدت إلى استشهاده في تاريخ العاشر من تشرين الثاني / نوفمبر2020.

أخبار ذات صلة

إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء

إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء

هيئة مكافحة الفساد تنجز دراسة متخصصة لرصد مخاطر الفساد

هيئة مكافحة الفساد تنجز دراسة متخصصة لرصد مخاطر الفساد

التعليم بغزة: المناهج الدارسية تتفق إلى حد كبير مع المعايير الدولية

التعليم بغزة: المناهج الدارسية تتفق إلى حد كبير مع المعايير الدولية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الجبهة الديمقراطية تثمن مطالبة خمس دول في مجلس الأمن وقف الإستيطان الإسرائيلي

الجبهة الديمقراطية تثمن مطالبة خمس دول في مجلس الأمن وقف الإستيطان الإسرائيلي

تيسير خالد: ياسر عرفات كان قائدا تاريخيا ورجلا ليس كغيره من الرجال‎‎

تيسير خالد: ياسر عرفات كان قائدا تاريخيا ورجلا ليس كغيره من الرجال‎‎

البرغوثي يستقبل مبعوثة البرلمان الأوروبي إيفين إنسير ويطلعها على خطورة إجراءات الإحتلال

البرغوثي يستقبل مبعوثة البرلمان الأوروبي إيفين إنسير ويطلعها على خطورة إجراءات الإحتلال

اللواء أبو بكر يبحث مع عضو البرلمان بوتينجا قضايا الإعتقال الإداري والمرضى والقصر

اللواء أبو بكر يبحث مع عضو البرلمان بوتينجا قضايا الإعتقال الإداري والمرضى والقصر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة مكافحة الفساد تنجز دراسة متخصصة لرصد مخاطر الفساد

هيئة مكافحة الفساد تنجز دراسة متخصصة لرصد مخاطر الفساد

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الجبهة الديمقراطية تثمن مطالبة خمس دول في مجلس الأمن وقف الإستيطان الإسرائيلي

الجبهة الديمقراطية تثمن مطالبة خمس دول في مجلس الأمن وقف الإستيطان الإسرائيلي

تيسير خالد: ياسر عرفات كان قائدا تاريخيا ورجلا ليس كغيره من الرجال‎‎

تيسير خالد: ياسر عرفات كان قائدا تاريخيا ورجلا ليس كغيره من الرجال‎‎

البرغوثي يستقبل مبعوثة البرلمان الأوروبي إيفين إنسير ويطلعها على خطورة إجراءات الإحتلال

البرغوثي يستقبل مبعوثة البرلمان الأوروبي إيفين إنسير ويطلعها على خطورة إجراءات الإحتلال

اللواء أبو بكر يبحث مع عضو البرلمان بوتينجا قضايا الإعتقال الإداري والمرضى والقصر

اللواء أبو بكر يبحث مع عضو البرلمان بوتينجا قضايا الإعتقال الإداري والمرضى والقصر

ناصر عياد: الرئيس أبو مازن هو الامتداد الطبيعي لأبو عمار

ناصر عياد: الرئيس أبو مازن هو الامتداد الطبيعي لأبو عمار

مفوضية الأسرى: الأسرى المضربون عن الطعام أسقطوا أوراق التوت عن عورات المنظمات الدولية

مفوضية الأسرى: الأسرى المضربون عن الطعام أسقطوا أوراق التوت عن عورات المنظمات الدولية

منوعات

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء بشكل نهائي بأمر من هاني شاكر

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء بشكل نهائي بأمر من هاني شاكر

وفاة الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 84 عاما

وفاة الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 84 عاما

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب &#34;ويجز&#34;

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب "ويجز"

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

عربي

ماذا علق قرقاش على زيارة ابن زايد لسوريا

ماذا علق قرقاش على زيارة ابن زايد لسوريا

ولي العهد الأردني يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين الأردن ومصر

ولي العهد الأردني يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين الأردن ومصر

الأردن: وفاة وزير الخارجية السابق

الأردن: وفاة وزير الخارجية السابق

الملك الأردني يلتقي منصور عباس في عمان

الملك الأردني يلتقي منصور عباس في عمان