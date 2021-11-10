يواصل الاحتلال احتجاز جثمان الأسير كمال أبو وعر إلى جانب ستة أسرى شهداء



وبين نادي الأسير، أنّ الشهداء السبعة هم من بين (226) أسيرًا ارتقوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967 حتى عام 2020، وهناك مئات الأسرى الذين ارتقوا بعد الإفراج عنهم بفترات وجيزة، نتيجة لأمراض وإصابات ورثوها عبر سنوات اعتقالهم.



وأوضح، أن من بين الشهداء الأسرى (75) أسيرًا ارتقوا نتيجة للقتل العمد، و(7) بعد إطلاق النار عليهم مباشرة، و(71) نتيجة لسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وشكّلت عمليات التعذيب الجسدي والنفسي، أبرز السياسات الممنهجة التي تسببت باستشهاد (73) أسيرًا على مدار العقود الماضية، والتي تصاعدت مجددًا منذ نهاية عام 2019.



ويُشار إلى إنّ هذه الذكرى تأتي مع استمرار تصاعد سياسة الإهمال الطبيّ، وظهور حالات مرضية جديدة بين صفوف الأسرى، وكانت أبرز هذه الحالات، حالة الأسير ناصر أبو حميد الذي تبين مؤخرًا إصابته بورم على الرئتين، ويواجه اليوم ظروفًا صحية خطيرة، وهو من بين نحو (550) أسيرًا يواجهون المرض بدرجات مختلفة.



وولد الأسير كمال أبو وعر في تاريخ الـ25 من تموز/ يوليو عام 1974م في الكويت، وسبق عائلته بالعودة إلى فلسطين بخمس سنوات، وهو الابن الثاني لعائلة مكونة من ستة أفراد، تقيم في بلدة قباطية في جنين.



وأكمل الثانوية العامة، والتحق في قوات الأمن الفلسطينية الـ17، واستمر الإحتلال بمطاردته لثلاث سنوات على خلفية مقاومته للاحتلال قبل اعتقاله عام 2003م، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر لأكثر من 100 يوم بشكلٍ متتالٍ، وحكم عليه الإحتلال بالسّجن المؤبد المكرر 6 مرات، و(50) عاماً.



وحرم الاحتلال عائلته من زيارته لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد اعتقاله، وقبل نحو عام من استشهاده فقط سمح لأشقائه بزيارته.



وعانى الأسير أبو وعر من مشاكل صحية سابقة في الدم خلال فترة اعتقاله، وتمكّن من علاجها، إلا أنّه وفي نهاية عام 2019، بدأ وضعه الصحي يتدهور تدريجياً، إلى أن ثبتت إصابته بالسرطان في الحنجرة، وبدأت مواجهته لمرض السرطان في ظروف إعتقالية صعبة وقاسية، عدا عن سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج اللازم له، والتي أدت إلى استشهاده في تاريخ العاشر من تشرين الثاني / نوفمبر2020.



وحيث يواصل الاحتلال احتجاز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات من القدس والذي اُستشهد عام 2018، وفارس بارود من غزة، ونصار طقاطقة من بيت لحم، وبسام السايح من نابلس الذين استشهدوا عام 2019، وسعدي الغرابلي من غزة منذ العام الماضي 2020.