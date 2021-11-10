لأول مرة.. المغرب يطلق خطًا جويًا مباشرًا مع إسرائيل





وسيفتح هذا الخط ابتداء من 12 ديسمبر/ كانون الأول بوتيرة ثلاث رحلات في الأسبوع، وفق ما أفادت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان، مشيرةً إلى أن مدة الرحلة تصل إلى خمس ساعات ونصف، وفقًا لموقع (إسرائيل24).



جاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من إطلاق رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، وكذا أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى المملكة في آب/ أغسطس.





الجدير ذكره، أن المغرب رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل، في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية، أمس الثلاثاء، إطلاق خط جوي مباشر يربط العاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء بتل أبيب هو الأول من نوعه انطلاقا من المغرب، وذلك بعد نحو 10 أشهر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.