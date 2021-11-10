شؤون فلسطينية

اللواء أبو بكر يبحث مع عضو البرلمان بوتينجا قضايا الإعتقال الإداري والمرضى والقصر

اللواء أبو بكر يبحث مع عضو البرلمان بوتينجا قضايا الإعتقال الإداري والمرضى والقصر
رام الله - دنيا الوطن
ناقش رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ثلاث ملفات هامة مع عضو البرلمان الأوروبي ماركو بوتينجا وهي: الإعتقال الإداري والأسرى المرضى والقصر، حيث تم ذلك بحضور ومشاركة مستشار سفارة دولة فلسطين في بلجيكا حسان بلعاوي، ومن الجالية الفلسطينية حمدان الضميري، وعبد الناصر فروانة وثائر شريتح من الهيئة.

وبين أبو بكر للبرلماني بوتينجا، والذي ينتمي لحزب العمل ويعمل ضمن مجموعة اليسار الموحد، أن سياسة الإعتقال الإداري أصبحت بمثابة عقاباً جماعياً للأسير وعائلته، حيث يعتقل بدون أي تهم أو محاكمات، ولا يملك موعد محدد للإفراج عنه، وأن ذلك يعود لمزاجية ضابط المخابرات الإسرائيلي الذي يتولى
إدارة المنطقة الجغرافية التي يسكنها المواطن الفلسطيني.

وأضاف أبو بكر " اليوم نتحدث عن أكثر من ٥٠٠ معتقلاً إدارياً، بينهم ٦ يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد عدم شرعية إعتقالهم وإحتجازهم، ونحن لدينا قلق حقيقي على حياتهم تحديداً الفسفوس والقواسمي وأبو هواش الذين قاربوا على إكمال شهرهم الثالث والرابع في الإضراب".

وفيما يتعلق بالأسرى المرضى، كشف أبو بكر لبوتينجا أن هناك جرائم طبية حقيقية داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، حيث الحرمان من الأدوية والعلاج بشكل علني، وفيه تجاوز للحقوق الصحية والإنسانية التي يجب أن تقدم لهم وفقاً للإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدثت عن ذلك بشكل واضح وصريح، علماً أن العدد الإجمالي للمرضى ما يقارب ٦٠٠ أسيراً، بينهم ٢٠٠ حالة أوضاعهم تشخص بين صعبة وخطيرة جداً، وأنه من بين شهداء الحركة الأسيرة البالغ ٢٢٦ شهيداً، إرتقى ٧٠ منهم جراء جرائم طبية حقيقية وموثقة.

وتحدث أبو بكر عن إعتقال القصر الذين يحتجزون في ظروف صعبة ومعقدة، ويتم التعامل معهم دون أي خصوصية تراعي صغر سنهم وضعف بنيتهم الجسدية، ويعتقلون ويخضعون للتحقيق والمحاكمات بذات النهج المتبع مع الأسرى البالغين، وكل هذه الممارسات تتنافى مع اتفاقية حقوق الطفل، كما تدلل على أن إسرائيل لا تبدي أي إهتمام للمنظومة الدولية وتشكيلاتها.

وطالب  أبو بكر من خلال بوتينجا البرلمان الأوروبي التحرك الفوري لإنقاذ ما يقارب ٤٧٠٠ أسيراً فلسطينياً وعربياً، وأن للبرلمان مكانته الدولية التي تستطيع وضع حد للتفرد الإسرائيلي بهذه الشريحة المناضلة، مؤكداً أن الأرقام والإحصائيات داخل السجون والمعتقلات تدلل على مدى همجية هذا الإحتلال الذي يحتجز العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ ثلاثة وأربعة عقود.

وأجاب أبو بكر على كافة أسئلة وإستفسارات بوتينجا، والذي أكد بدوره أنه سيتم إطلاق حملة خاصة بمجابهة الإعتقال الإداري من خلال المجموعة البرلمانية اليسارية، كما أنه سيقوم بالحديث بمجموع القضايا التي طرحت داخل حزبه وداخل البرلمان.

وأشار بوتينجا الى أن إسرائيل تسعى الى تشويه صورة الأسير الفلسطيني في أوروبا والمؤسسات التي تعمل معهم، من خلال الإدعاء أن الدعم البلجيكي للفلسطينيين يساعد على ( الإرهاب )، ولكن هذا الإدعاء مكشوف لدينا، ورواية إسرائيل لن تغير قناعتنا في الإستمرار بدعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حريته وإستقلاله.

أخبار ذات صلة

إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء

إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء

هيئة مكافحة الفساد تنجز دراسة متخصصة لرصد مخاطر الفساد

هيئة مكافحة الفساد تنجز دراسة متخصصة لرصد مخاطر الفساد

التعليم بغزة: المناهج الدارسية تتفق إلى حد كبير مع المعايير الدولية

التعليم بغزة: المناهج الدارسية تتفق إلى حد كبير مع المعايير الدولية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الجبهة الديمقراطية تثمن مطالبة خمس دول في مجلس الأمن وقف الإستيطان الإسرائيلي

الجبهة الديمقراطية تثمن مطالبة خمس دول في مجلس الأمن وقف الإستيطان الإسرائيلي

تيسير خالد: ياسر عرفات كان قائدا تاريخيا ورجلا ليس كغيره من الرجال‎‎

تيسير خالد: ياسر عرفات كان قائدا تاريخيا ورجلا ليس كغيره من الرجال‎‎

البرغوثي يستقبل مبعوثة البرلمان الأوروبي إيفين إنسير ويطلعها على خطورة إجراءات الإحتلال

البرغوثي يستقبل مبعوثة البرلمان الأوروبي إيفين إنسير ويطلعها على خطورة إجراءات الإحتلال

يواصل الاحتلال احتجاز جثمان الأسير كمال أبو وعر إلى جانب ستة أسرى شهداء

يواصل الاحتلال احتجاز جثمان الأسير كمال أبو وعر إلى جانب ستة أسرى شهداء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة مكافحة الفساد تنجز دراسة متخصصة لرصد مخاطر الفساد

هيئة مكافحة الفساد تنجز دراسة متخصصة لرصد مخاطر الفساد

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الجبهة الديمقراطية تثمن مطالبة خمس دول في مجلس الأمن وقف الإستيطان الإسرائيلي

الجبهة الديمقراطية تثمن مطالبة خمس دول في مجلس الأمن وقف الإستيطان الإسرائيلي

تيسير خالد: ياسر عرفات كان قائدا تاريخيا ورجلا ليس كغيره من الرجال‎‎

تيسير خالد: ياسر عرفات كان قائدا تاريخيا ورجلا ليس كغيره من الرجال‎‎

البرغوثي يستقبل مبعوثة البرلمان الأوروبي إيفين إنسير ويطلعها على خطورة إجراءات الإحتلال

البرغوثي يستقبل مبعوثة البرلمان الأوروبي إيفين إنسير ويطلعها على خطورة إجراءات الإحتلال

اللواء أبو بكر يبحث مع عضو البرلمان بوتينجا قضايا الإعتقال الإداري والمرضى والقصر

اللواء أبو بكر يبحث مع عضو البرلمان بوتينجا قضايا الإعتقال الإداري والمرضى والقصر

ناصر عياد: الرئيس أبو مازن هو الامتداد الطبيعي لأبو عمار

ناصر عياد: الرئيس أبو مازن هو الامتداد الطبيعي لأبو عمار

مفوضية الأسرى: الأسرى المضربون عن الطعام أسقطوا أوراق التوت عن عورات المنظمات الدولية

مفوضية الأسرى: الأسرى المضربون عن الطعام أسقطوا أوراق التوت عن عورات المنظمات الدولية

منوعات

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء بشكل نهائي بأمر من هاني شاكر

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء بشكل نهائي بأمر من هاني شاكر

وفاة الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 84 عاما

وفاة الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 84 عاما

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب &#34;ويجز&#34;

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب "ويجز"

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

عربي

ماذا علق قرقاش على زيارة ابن زايد لسوريا

ماذا علق قرقاش على زيارة ابن زايد لسوريا

ولي العهد الأردني يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين الأردن ومصر

ولي العهد الأردني يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين الأردن ومصر

الأردن: وفاة وزير الخارجية السابق

الأردن: وفاة وزير الخارجية السابق

الملك الأردني يلتقي منصور عباس في عمان

الملك الأردني يلتقي منصور عباس في عمان