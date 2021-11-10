ماذا علق قرقاش على زيارة ابن زايد لسوريا
عقب أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على زيارة عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية بلاده إلى سوريا ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ عام (2011).
وقال قرقاش عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن الإمارات مستمرة في بناء الجسور وتعزيز العلاقات ووصل ما قُطع"، مضيفاً أن بلاده ستكون حريصة على البعد العربي وتجنيب المنطقة المزيد من الاحتقان والصراعات المستمرة.
واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الثلاثاء، عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، الذي وصل دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011.
وحسب الرئاسة السورية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون.
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