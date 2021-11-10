ماذا علق قرقاش على زيارة ابن زايد لسوريا

أنور قرقاش،

عبد الله بن زايد آل نهيان

عبد الله بن زايد آل نهيان





رام الله - دنيا الوطنعقبالمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على زيارةوزير خارجية بلاده إلى سوريا ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ عام (2011).وقال قرقاش عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن الإمارات مستمرة في بناء الجسور وتعزيز العلاقات ووصل ما قُطع"، مضيفاً أن بلاده ستكون حريصة على البعد العربي وتجنيب المنطقة المزيد من الاحتقان والصراعات المستمرة.واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الثلاثاء،وزير الخارجية الإماراتي، الذي وصل دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011.وحسب الرئاسة السورية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون.