مفوضية الأسرى: الأسرى المضربون عن الطعام أسقطوا أوراق التوت عن عورات المنظمات الدولية



ودعا إلى هبة إنسانية في العالم لسحب قيادة اللجنة القانونية السادسة في الأمم المتحدة من بين أنياب الاحتلال الإسرائيلي الذي يستثمرها في استهداف الأسرى الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.







وقال الوحيدي: "إن دخول الأسرى كايد الفسفوس في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الاسرائيلي لليوم 119 واخوته الأبطال المقداد القواسمي ( 112 يوما ) وعلاء الأعرج ( 95 يوما ) وهشام أبو هواش ( 85 يوما )وعياد الهريمي ( 49 يوما ) ولؤي الأشقر ( 31 يوما ) قد أسقط أوراق التوت عن عورات المنظمات الدولية التي تتغنى بالدفاع عن حقوق الانسان وحماية حقوق الانسان".وحذر نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية وممثل حركة في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية من استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام في أية لحظة نتيجة للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية وغياب الضغط العربي والدولي والإنساني على دولة الاحتلال الإسرائيلي المارقة المجرمة التي تتصرف كأنها فوق القانون لا تطالها الملاحقة والمحاسبة ما يكشف اللثام عن وجه اللئام من كل المنظمات الدولية التي تقف عاجزة أمام الماكينة العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف حرية الأسرى الفلسطينيين وعموم الشعب الفلسطيني.وأضاف" إن بيانات التعبير عن القلق ورفع العتب من المنظمات الدولية التي تتغنى بالدفاع عن حقوق الانسان لا تكفي ولا تغني الأسرى عن جوعهم وعطشهم إلى الحرية والعودة إلى ذويهم أحياء وأن الأسرى وعموم الشعب الفلسطيني باتوا يستشعرونخطرا حقيقيا بسبب تعامل المنظمات الدولية بسياسة الكيل بمكيالين إزاء ما تتعرض له الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي والاستمرار في مساواة الضحية بالجلاد مؤكدا أن مجرمي الحرب يرقصون في تل أبيب وأن الضحية الحقيقية همالأسرى الفلسطينيين وعموم أبناء الشعب الفلسطيني".