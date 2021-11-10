الاحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة والقدس



وفي مدينة الخليل داهمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب المدينة واعتقلت الأسيرين المحررين غسان عمرو وأيوب العواودة،

كما داهمت مخيم الفوار المجاور واعتقلت منه الأسير المحرر محمود أبو وردة.



ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد رفعت ربايعة، بعد دهم وتفتيش منزله، حيث شهدت بلدة بدو قرب مدينة القدس المحتلة اقتحام قوات الاحتلال تزامنا مع مواجهات عنيفة، انتهت باعتقال الشاب محمد عبد

الخضور.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي.



ووفق التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءات

للمستوطنين.



ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا،

فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من قرية بيت عور التحتا غرب المدينة، وهما: أحمد محمد خميس (23 عاما)، محمدسليمان (29 عاما).وكما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة واعتقلت كلا من: سلامة فتحي مطرية، وكمال سمير مطرية، وإبراهيم جميل مطرية، ورائد محمد مطرية.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهدي نبيل العسعس في العشرينات من عمره، بعد دهم منزله في حارة الفواغرة وسطالمدينة، وتفتيشه.وفي بلدة حوسان اعتقل الجنود في ساعة متأخرة الفتى محمد حمامرة؛ وفي ساعات الفجر داهموا منزل عائلته واعتقلوا والده الشيخ المحرر جمال حمامرة.