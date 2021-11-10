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ولي العهد الأردني يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين الأردن ومصر

ولي العهد الأردني يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين الأردن ومصر
جانب من التوقيع
رام الله - دنيا الوطن
شهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في القاهرة، أمس الثلاثاء، توقيع مذكرتي تفاهم وبرنامج تنفيذي بين الحكومتين الأردنية والمصرية.

فقد وقعت الحكومتان مذكرة تفاهم لدعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال؛ بهدف تقديم التسهيلات والخدمات التسويقية، وتشجيع التجارة بين البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات، وفق قناة موقع (المملكة).

ووقع المذكرة عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، وعن الجانب المصري وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما شهد ولي العهد توقيع برنامج تنفيذي في مجال التعاون السياحي بين البلدين، يتضمن عقد المؤتمرات والمعارض المتعلقة بالسياحة، والتنسيق بشأن حملات الترويج والتسويق المشتركة، والتخطيط لإقامة (أسابيع السياحة) للترويج للمنتجات التقليدية، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار في قطاع السياحة، والتعاون على الترويج للسياحة العلاجية والدينية والثقافية والبيئية.

وشهد ولي العهد توقيع مذكرة تفاهم للتوأمة بين مدينتي البترا الأثرية والأُقصر المصرية؛ بهدف إنشاء منتج سياحي موحد، وتسليط الضوء على تقاليد المدينتين وثقافة مجتمعاتهما.

وبموجب المذكرة، سيتم العمل على إقامة مؤتمرات ومعارض واحتفالات تراثية وفعاليات ثقافية مشتركة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية في مجالات الترويج والتسويق، وتصنيف المنشآت السياحية، وإدارة المواقع الأثرية والسياحية.

ووقع البرنامج التنفيذي ومذكرة التفاهم عن الجانب الأردني وزير السياحة والآثار نايف الفايز، وعن الجانب المصري وزير السياحة والآثار خالد العناني.

ووقعت مذكرتا التفاهم والبرنامج التنفيذي على هامش اجتماعات سمو ولي العهد مع مسؤولين اقتصاديين ومختصين بالقطاع السياحي في البلدين، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والسفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، ورئيس هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد.

والتقى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في القاهرة الثلاثاء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية مصر العربية.

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