منظمة تتوقع سقوط العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بيد قوات المعارضة الاثيوبية

رام الله - دنيا الوطنوقالت منظمة العدل والتنمية للدراسات: "إن قوات تحالف الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية ستسيطر على العاصمة الاثيوبية اديسابابا وتقترب من السيطرة على العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".وأكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان السيناريو الافغانى سيتكرر فى اديسابابا متوقعا استسلام الجيش الاثيوبى امامقوات المعارضة الاثيوبية وجيش تحرير اورومو وسقوط العاصمة الاثيوبية وهروب رئيسالوزراء الاثيوبى ابى احمد خارج اثيوبيا.وأضاف "أن قوات المعاضة الاثيووبية وجيش تحرير اورومو سينجح فى حصار العاصمةالاثيوبية من كافة الاتجاهات ودخول العاصمة الاثيوبية اديس ابابا والسيطرة عليهادون اى مقاومة من القوات الحكومية التابعة لابى احمد رئيس الوزراء الاثيوبى معاستسلام القوات الحكومية امام جبهة تحرير تغراى".وكانت عدد من الجبهات المسلحة أعلنت التحالف تحت مسمى الجبهةالمتحدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية من أجل إسقاط رئيس الوزراء آبي أحمد وتضم جبهة تحرير تغراى وجيش تحرير اورومو.