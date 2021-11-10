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الأردن: وفاة وزير الخارجية السابق

الأردن: وفاة وزير الخارجية السابق
مدير مكتب الملك الأردني السابق، فاروق أحمد القصراوي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، عن وفاة مدير مكتب الملك السابق، فاروق أحمد القصراوي.

وتقلد القصراوي عدة مناصب أهمها وزير الخارجية السابق والمستشار السياسي ومدير مكتب الملك عبدالله بن الحسين سابقا، وعضو مجلس الأعيان سابقا ومدير المعهد الدبلوماسي سابقا ووسفير الأردن في الأمم المتحدة المقر الأوروبي في جنيف وفي اليابان وألمانيا ودول أخرى سابقا، وفق (خبرني).

وقضى حياته في العمل الدبلوماسي ووزارة الخارجية منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي.

وسيشيع جثمانه من مسجد مقبرة سحاب إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة في سحاب.

ونظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بوباء فيروس (كورونا) سيتم قبول التعازي عن طريق الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي وذلك لعدم وجود بيت عزاء.

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