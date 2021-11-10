فلسطين والاتحاد الأوروبي يحتفلان بافتتاح المقر الجديد للجنة الانتخابات المركزية





و عبر الدكتور ناصر عن أمله في أن يكون افتتاح هذا المقر الجديد نقطة انطلاق لإجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن، في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، كما شكر الاتحاد الأوروبي على تمويله بناء وتأثيث هذا المقر الجديد وفق أفضل المعايير العالمية، معرباً عن تقديره للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ولجنة الانتخابات المركزية منذ إنشائها.



من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفن كون فون بورغسدورف: "هذا المشروع ليس فقط مبنى جديد ومساحة عمل أفضل لشركائنا في لجنة الانتخابات، بل هو احياء أمل لملايين الشباب الفلسطينيين الذين لم تتح لهم فرصة التصويت في الانتخابات الوطنية وهو وسيلة ضمان لكل فلسطيني بأنه سيتمكن من انتخاب قادته في انتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية وهو ايضا تأكيد على حماية الحق الإنساني غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير".





و أضاف" إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعوته إلى انتخابات نزيهة وشاملة وشفافة لجميع الفلسطينيين نحن نشجع بشدة جميع القادة الفلسطينيين على استئناف الجهود للبناء على المحادثات بين الفصائل خلال الأشهر الأخيرة، حيث يجب تحديد موعد جديد للانتخابات الوطنية دون تأخير".



وكانت المقار القديمة للجنة الانتخابات تتوزع في مناطق مختلفة في مدينتي رام الله والبيرة، في حين أن المبنى الجديد الموحد والمتكامل سيخدم دور اللجنة بشكل أفضل ويضمن تلبية المعايير الأمنية، كما سيقلل بشكل كبير من التكاليف التشغيلية للجنة الانتخابات المركزية.



و يذكر أن الاتحاد الأوروبي ساهم بمبلغ 6 ملايين يورو في المبنى الجديد، الذي تبلغ مساحته 6500 متر مربع ويتكون من سبعة طوابق؛ تضم الأقسام الفنية للجنة الانتخابات، بالإضافة إلى قاعات المؤتمرات والمستودعات ومركز إدخال البيانات، كما أنه يعمل كمكتب لدائرة رام الله والبيرة الانتخابية.



ويقوم الاتحاد الأوروبي بمساعدة لجنة الانتخابات المركزية في جهودها نحو الحكم الخاضع للمساءلة والانتخابات الديمقراطية وتعزيز المجتمع التعددي، ومن خلال هذه الشراكة، يعمل الاتحاد الأوروبي ولجنة الانتخابات المركزية معًا للتأكد من أن جميع الفلسطينيين يمكنهم المشاركة بفعالية في صنع القرار الديمقراطي.







رام الله - دنيا الوطنافتتح أمس الثلاثاء، المقر الجديد للجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة، وحضر الحفل رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، وممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، وأعضاء اللجنة والقيادة الفلسطينية، وممثلون عن الفصائل الفلسطينية.في كلمته التي ألقاها نيابة عن أعضاء اللجنة، رحب الدكتور ناصر بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وشكره على حضوره افتتاح المقر الجديد للجنة الانتخابات المركزية، والذي يأتي بالتوازي مع الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 11 كانون أول المقبل.