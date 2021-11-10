الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة المحتلة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من مختلف مدن الضفة المحتلة.وداهمت قوات الاحتلال دورا جنوب الخليل واعتقلت الأسيرين المحررين غسان عمرو وأيوب العواودة، وكما داهمت مخيم الفوار المجاور واعتقلت منه الأسير المحرر محمود أبو وردة، وفق (مكتب إعلام الأسرى).وفي بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله اقتحم الاحتلال منازل المواطنين وعاث فيها فسادا قبل أن يعتقل الشابين أحمد سليمان ومحمد أبو خميس.وفي بلدة حوسان غرب بيت لحم اعتقل الجنود في ساعة متأخرة الفتى محمد حمامرة؛ وفي ساعات الفجر داهموا منزل عائلته واعتقلوا والده الشيخ المحرر جمال حمامرة.