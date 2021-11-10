مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 104 أسير

وشدد الأشقر على المقاومة الفلسطينية بضرورة ادراج اسماء عمداء الاسرى جميعهم ضمن قائمة الاسرى المنوي الافراج عنهم في أي صفقة تبادل قادمة.







رام الله - دنيا الوطنأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قائمة عمداء الأسرى وهم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً بشكل متواصل في سجون الاحتلال، و ارتفعت مجدداً لتصل الى (104) أسرى بدخول أسرى جدد عامهم الـ 21 على التوالي في الأسر.و أوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز أن عدد من الأسرى انضموا خلال الأيام الماضية الى قائمة عمداء الاسرى هم الأسير جهاد جودت جرار (38 عاماً)، من سكان محافظة جنين، وهو معتقل منذ 7/11/2001م، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة 24 عاما، والأسير نبيل جمعة مغير (39 عامًا)؛ من بلدة عرابة بمحافظة جنين، وهو معتقل منذ تاريخ 31/10/2001 ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة 24 عامًا و4 شهور، وكان أحد أعضاء الهيئةالقيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي فى السجون.والأسير عاهد يونس أبو خوصة (42 عامًا) من سكان محافظة غزة، وكان اعتقل بتاريخ 19/10/2001م، وهو محكوم بالسجنالفعلي لمدة 25 عامًا، وبذلك يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، والأسير محمد فهمي الريماوي (55 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، وهو معتقل منذ 19/10/2001م، ومحكوم بالسجن المؤبد.وأشار الأشقر أن قائمة عمداء الأسرى تضم (13) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن ثلاثة عقود (30عاماً) اقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس وهما معتقلان منذ عام 1983،بينما (36) اسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عاماً) اضافة الى الاسير نائل البرغوثي الذى أمضى 41 عاماً على فترتى اعتقال منها 34 عاماً متتالية قبل ان يتحرر في صفقة وفاء الأحرار ويعاد اعتقاله عام 2014.واضاف الأشقر" إن من بين عمداء الأسرى، (25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع الاحتلال عام 1994، وهم من يطلق عليهم الأسرى القدامى وهم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها، وكان من المفترض إطلاق سراحهم جميعاً، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال، أواخر عام 2013 الا ان الاحتلال رفض الافراج عنهم.واعتبر الاشقر ان بقاء هؤلاء الاسرى في سجون الاحتلال رغم السنوات الطويلة التي أمضاها خلف القضبان وصمة عار علىالمجتمع الدولي التي يتشدق بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان، ويتناسى عشرات الاسرى لعشرات السنين في السجون يتعرضون لكل أشكال القمع والانتهاك وتفنى أجسادهم بالمرض واعمارهم بطول السنين.