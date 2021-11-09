"العربية الفلسطينية" ترحب بدعوة مجلس الأمن إلى وقف الاستيطان بعاصمة فلسطين الأبدية

رام الله - دنيا الوطنرحبت الجبهة العربية الفلسطينية بدعوة مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف فوري للزحف الاستيطاني بالضفة، و القدس الشرقية، معتبرة أن هذه الخطوة منقوصة ، مضيفة أنها لا تلزم إسرائيل.وأوضح جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، و أمين سر ساحة غزة، أن هذه الدعوة غير ملزمة للاحتلال طالما تعتبر إسرائيل نفسها فوق القانون، مبينا أن الاحتلال كافأ المجتمع الدولي قبل فترة وجيزة بتمزيق تقرير يدينه بارتكاب مجازر في دولة فلسطين المحتلة، داعيا إلى "إعادة الاعتبار لكل القرارات الأممية السابقة لاسيما القرار 2334".وقال عاشور : " نحن لا نريد دعوات ، بل إجراءات تنفذ على أرض الواقع تلجم إسرائيل و تلزمها"، مؤكدا " الدعوة فارغة التطبيق"، مضيفا: " إسرائيل تسابق الزمن بتغيير الحقائق و وضع القدس و وواقع الضفة"، مشددا على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الأممية التي تخص دولة فلسطين المحتلة.وطالب عاشور القيادة الفلسطينية باستغلال القرارات الصادرة من مجلس الأمن، داعيا إلى انتهاز الفرصة و تقديم شكوى ضد الاحتلال و مستعمريه في الجنايات الدولية، قائلا:" و العمل على حشد الدعم الدولي لنصرة القضية الفلسطينية"، لافتا إلى تصدرها أولويات الأمم المتحدة.