شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية" ترحب بدعوة مجلس الأمن إلى وقف الاستيطان بعاصمة فلسطين الأبدية

"العربية الفلسطينية" ترحب بدعوة مجلس الأمن إلى وقف الاستيطان بعاصمة فلسطين الأبدية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الجبهة العربية الفلسطينية بدعوة مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف فوري للزحف الاستيطاني بالضفة، و القدس الشرقية، معتبرة أن هذه الخطوة منقوصة ، مضيفة أنها لا تلزم إسرائيل.

وأوضح جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، و أمين سر ساحة غزة، أن هذه الدعوة غير ملزمة للاحتلال طالما تعتبر إسرائيل نفسها فوق القانون، مبينا أن الاحتلال كافأ المجتمع الدولي قبل فترة وجيزة بتمزيق تقرير يدينه بارتكاب مجازر في دولة فلسطين المحتلة، داعيا إلى "إعادة الاعتبار لكل القرارات الأممية السابقة لاسيما القرار 2334".

وقال عاشور : " نحن لا نريد دعوات ، بل إجراءات تنفذ على أرض الواقع تلجم إسرائيل و تلزمها"، مؤكدا " الدعوة فارغة التطبيق"، مضيفا: " إسرائيل تسابق الزمن بتغيير الحقائق و وضع القدس و وواقع الضفة"، مشددا على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الأممية التي تخص دولة فلسطين المحتلة.

وطالب عاشور القيادة الفلسطينية باستغلال القرارات الصادرة من مجلس الأمن، داعيا إلى انتهاز الفرصة و تقديم شكوى ضد الاحتلال و مستعمريه في الجنايات الدولية، قائلا:" و العمل على حشد الدعم الدولي لنصرة القضية الفلسطينية"، لافتا إلى تصدرها أولويات الأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء يتخذ جملة من الإجراءات للتخفيف من الأعباء على الخزينة

مجلس الوزراء يتخذ جملة من الإجراءات للتخفيف من الأعباء على الخزينة

الأحمد يكشف حقيقة وجود تدخل روسي لمحاولة المصالحة مع دحلان

الأحمد يكشف حقيقة وجود تدخل روسي لمحاولة المصالحة مع دحلان

الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل فتى في حوسان غرب بيت لحم

الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل فتى في حوسان غرب بيت لحم

&#34;الخارجية&#34; تعرب عن قلقها من افتتاح كولومبيا مكتباً تجارياً في القدس

"الخارجية" تعرب عن قلقها من افتتاح كولومبيا مكتباً تجارياً في القدس

اشتية يكشف تفاصيل الوضع المالي للسلطة &#34;الأصعب منذ أعوام&#34;

اشتية يكشف تفاصيل الوضع المالي للسلطة "الأصعب منذ أعوام"

قناة إسرائيلية: الإدارة الأمريكية تجهز مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية

قناة إسرائيلية: الإدارة الأمريكية تجهز مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية

فتوح يطالب بالتسريع بتنفيذ الوعود الأمريكية بفتح السفارة الأمريكية في القدس

فتوح يطالب بالتسريع بتنفيذ الوعود الأمريكية بفتح السفارة الأمريكية في القدس

الأمم المتحدة تصوّت على مشروع قرار لصالح فلسطين

الأمم المتحدة تصوّت على مشروع قرار لصالح فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34; ترحب بدعوة مجلس الأمن إلى وقف الاستيطان بعاصمة فلسطين الأبدية

"العربية الفلسطينية" ترحب بدعوة مجلس الأمن إلى وقف الاستيطان بعاصمة فلسطين الأبدية

اشتية يكشف تفاصيل الوضع المالي للسلطة &#34;الأصعب منذ أعوام&#34;

اشتية يكشف تفاصيل الوضع المالي للسلطة "الأصعب منذ أعوام"

الأمم المتحدة تصوّت على مشروع قرار لصالح فلسطين

الأمم المتحدة تصوّت على مشروع قرار لصالح فلسطين

فصائل المقاومة: لن ندخر أي جهد لتحرير الأسرى من براثن الأسر الإسرائيلية

فصائل المقاومة: لن ندخر أي جهد لتحرير الأسرى من براثن الأسر الإسرائيلية

اشتية: يجب تسريع عملية إعمار غزة وأن تكون السلطة العنوان الرئيسي لكل شيء بالقطاع

اشتية: يجب تسريع عملية إعمار غزة وأن تكون السلطة العنوان الرئيسي لكل شيء بالقطاع

توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة &#34;JAWWAL PAY&#34;

توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "JAWWAL PAY"

محلل إسرائيلي: حماس ترسم معالم صفقة الأسرى حتى لو لم تتحقق

محلل إسرائيلي: حماس ترسم معالم صفقة الأسرى حتى لو لم تتحقق

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية امام محاولات الاقتلاع والتهويد الإسرائيلية

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية امام محاولات الاقتلاع والتهويد الإسرائيلية

منوعات

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب &#34;ويجز&#34;

بعد انفعاله على أحد الصحفيين.. توجيه بلاغ ضد المغني الراب "ويجز"

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

منة فضالي تتعرض للنصب والاحتيال.. ونقابة الممثلين تحيل منتجين للتحقيق

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: نانسي عجرم تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة (150)

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل بوشمها الجديد

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: تامر حسني يفاجئ عروسين في أمريكا بحفل زفافهم

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: ياسمين رئيس تصدم الجميع بتصريح غريب عن التمثيل

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: زينة تهرب من عملية جراحية بهذه الطريقة

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

شاهد: جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بالحجاب

عربي

الملك الأردني يلتقي منصور عباس في عمان

الملك الأردني يلتقي منصور عباس في عمان

صور: تفاصيل لقاء بشار الأسد مع محمد زايد

صور: تفاصيل لقاء بشار الأسد مع محمد زايد

لأول مرة منذ 2011.. وزير الخارجية الإماراتي يزور سوريا ويلتقي الأسد

لأول مرة منذ 2011.. وزير الخارجية الإماراتي يزور سوريا ويلتقي الأسد

صحيفة سورية: وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى دمشق

صحيفة سورية: وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى دمشق