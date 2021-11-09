دولي

إسرائيل: اليمين غاضب بعد لقاء منصور عباس والعاهل الأردني

إسرائيل: اليمين غاضب بعد لقاء منصور عباس والعاهل الأردني
خلال لقاء منصور عباس والعاهل الأردني
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت (القناة 12)، أن مكتب العاهل الأردني عبد الله الثاني نقل رسالة الى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت مفادها، أن اللقاء مع رئيس (القائمة العربية الموحدة)، منصور عباس، لم يتطرق إلى مواضيع سياسية، واقتصر على لقاء تعارف فقط.

وفي وقت سابق صدر بيان عن القصر الملكي، جاء فيه أن الطرفين ناقشا أيضا القضية الفلسطينية، ما أثار حفيظة اليمين في إسرائيل، الذي اعتبر أن "النائب عباس أصبح رئيس الوزراء فعلا ويدير الشؤون الخارجية للدولة"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتستمر المعارضة في توجيه انتقادات للحكومة، عقب المحادثات بين عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني، التي تطرقت أيضا إلى القضية الفلسطينية.

وقال رئيس المعارضة، رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، إن النائب عباس هو رئيس الوزراء فعلاً. 

ومن جانبه رأى النائب من (الليكود)، يواف غالانت، أن (الموحدة) "بدأت بإدارة الشؤون الخارجية والأمنية لإسرائيل".

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