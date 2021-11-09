الأحمد يكشف حقيقة وجود تدخل روسي لمحاولة المصالحة مع دحلان





وكان وفد من التيار الإصلاحي برئاسة دحلان زار روسيا الأسبوع الماضي، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.





ومن المقرر أن يزور الرئيس محمود عباس روسيا في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.





رام الله - دنيا الوطننفى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، وجود اتصالات مع روسيا بشأن المصالحة مع رئيس التيار الإصلاحي، محمد دحلان.وقال في تصريح لوكالة (أناضول): "باختصار هذا حديث فارغ، ولا يوجد أي اتصالات مع الروس بهذا الشأن (المصالحة الداخلية في حركة) فتح، ونرفض ذلك في حال عرض علينا".