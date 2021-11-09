قناة إسرائيلية: الإدارة الأمريكية تجهز مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية





كما أشار مجدلاني في رده إلى أنه لطالما أن الحديث عن مواضيع داخلية، فان السلطة الفلسطينية لن تقبل باي املاءات أمريكية.



رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (i24NEWS) الإسرائيلية، من مصادر مطلعة، قولها: إن الإدارة الأمريكية تجهز مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية.وأضافت القناة بأن الأمريكيين يأملون أن تساهم الحكومة المرتقبة بإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، مشيرة إلى أن المبادرة الامريكية تستند على تشكيل حكومة تضم وزراء وممثلين من حركتي حماس وفتح، الى جانب مختصين بجوانب عديدة ولا ينتمون لأي تيار سياسي.وتسعى الإدارة الأمريكية إلى إخراج السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية وخلق حالة من الهدوء في المنطقة من خلال تشكيل هذه الحكومة، كما وتسعى واشنطن للتوصل الى تهدئة في كلا الجبهتين غزة والضفة أمام إسرائيل.من جهته، قال وزير التنمية الاجتماعية، د. حمد مجدلاني، للقناة الإسرائيلية، معقباً على هذا النبأ: إن "السلطة الفلسطينية لن تتجاوب مع أي مبادرة أمريكية، ما لم يكن هناك أي قرار بشأن فتح القنصلية".