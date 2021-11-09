فتوح يطالب بالتسريع بتنفيذ الوعود الأمريكية بفتح السفارة الأمريكية في القدس

رام الله - دنيا الوطناستقبل المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، اليوم في مكتبه برام الله وفدا من السفارة الامريكية، برئاسة جيل هاشتينغز، رئيسة القسم السياسي في وحدة الشؤون الفلسطينية.واستعرض فتوح آخر التطورات والمستجدات السياسية، وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، وما تتعرض له القدس من تدنيس للمقدسات، وعمليات الطرد والتهجير والقتل، والاعتقال، وسرقة المستوطنين للأراضي الفلسطينية بدعم من حكومتهم.وطالب فتوح بالتسريع في تنفيذ الوعود الامريكية التي قطعها الرئيس بايدن بفتح السفار الامريكية في القدس، عاصمة فلسطين، داعيا امريكا الى اتخاذ مواقف أكثر جدية لإعادة احياء عملية السلام ووقف التغول الإسرائيلي من نهب الأراضي وقتل الأطفال والبطش بالمدنيين العزل والأسرى وحصار غزة، وحماية حقوق الانسان وفرض القانون الدولي على الاحتلال الغاشم.وأكد فتوح أن خطاب الرئيس محمود عباس وضع مهلة محددة لتحرك المجتمع الدولي لإنقاذ عملية السلام، بعد 30 عاما من تنصل اسرائيل، والا الذهاب نحو التصعيد والعودة الى ما قبل مدريد 1991.من جانبه، أكد الوفد على تقديره للموقف الفلسطيني والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيين، وسعيهم لحث الادارة الامريكية نحو التحرك السريع في إيجاد الحلول وإحياء السلام.